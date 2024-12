Psihopatske poteze od malih nog: mali odstotek otrok, ki je izjemno nevaren

Dr. Leonida Zalokar, mag.psih., ravnateljica Strokovnega centra Planina, se že desetletja v prvih bojnih vrstah spopada z najbolj problematičnimi in nasilnimi otroki. Delo z njimi ji daje redek in dragocen uvid v problematiko, ki je pri nas še vedno čisti tabu. Znanstveno dokazano dejstvo, da je tudi med otroki od enega do treh odstotkov takšnih s psihopatskimi potezami, preslišijo vse državne inštitucije, pripoveduje. A tiščanje glave v pesek v imenu stigmatizacije tem otrokom, ki krvavo potrebujejo čimprejšnjo pomoč, le škoduje. Nevarno pa je tudi za družbo, v kateri lahko takšni posamezniki povzročijo nepredstavljivo škodo, opozarja.

Čeprav zaradi varstva osebnih podatkov ne more govoriti o konkretnih primerih, ki jih obravnavajo v Strokovnem centru Planina, lahko opozori na tiste, ki so dobili medijski epilog. Ko je bilo za ukrepanje že prepozno. Tako spomni na primer mlajšega moškega, ki je leta 2017 kruto umoril znanca, za to pa ni na sodišču pokazal niti kančka obžalovanja. Kot pove, je bil že kot 10-letni otrok sprejet k njim. V ocenah, ki so jih dolžni posredovati sodiščem, so ga že takrat opredeljevali kot izredno nevarnega otroka, ogrožojočega za druge. A ocena je naletela na gluha ušesa.

To je res mali odstotek. Ampak izredno obremenjujoč in nevaren za celotno družbo, saj lahko en otrok ali dva zrušita celoten sistem.

In to je le en primer, ki pa bi se, lahko razpletel popolnoma drugače, če bi opozorila pristojni vzeli resno in odgovorno, opozarja dr. Zalokarjeva. " Mnogi zmotno verjamejo, da otroci ne morejo kazati psihopatskih lastnosti, čeprav lahko zgodnji znaki zahtevajo strokovno obravnavo. Okoljski in genetski dejavniki igrajo ključno vlogo, intervencije pa lahko zmanjšajo tveganje za destruktivno vedenje," opozarja.

Ker opozarja na občutljivo a še kako resno težavo družbe, ki je zavita v tabu, se velikokrat znajde na tnalu: " Večkrat so me že skušali javno diskreditirati, češ da govorim, da so otroci psihopati. A vedno poudarjam, da se pogovarjamo le o enem do treh odstotkov otrok. To je res mali odstotek. Ampak izredno obremenjujoč in nevaren za celotno družbo, saj lahko en otrok ali dva zrušita celoten sistem," opozarja. Ker opozarjam na ta problem, sem bila in sem še vedno deležna tudi številnih kritik akademikov. Očitajo mi, da trdim, da so otroci lahko tudi nasilni. To res ne more biti res, mi pravijo," pripoveduje dr. Zalokarjeva.

"Ker to nikakor ne pomeni, da so takšni otroci nepopravljivi in da bodo odrasli v zločince. Ravno obratno, prej kot to pri otroku prepoznaš, prej ko ga usmeriš v program oziroma delaš z njim na pravi način, prej ga lahko naučiš prosocialnega vedenja."

A še kako res je, poudari. "Od leta 1998, odkar delujem v Planini, sem spoznala več 8, 9, 10-letnih otrok, ki jih je zaradi njihove neobvladljivosti, brezbrižnosti, nevarnosti, brezčutnosti, škodoželjnosti, potrebno varovati in omejevati, da ne storijo kakšnega grozljivega dejanja."

Takšni otroci so lahko tudi kruti, ta krutost pa se je prisotna že od malih nog. Med opozorilnimi znaki je pogosto mučenje živali, otrok ne deli igrač, laže, manipulira ... Kot ponazori, se v vrtcu morda zgodi, da eden izmed otrok pade, ostali otroci pa na to reagirajo. A njihove reakcije bodo drugačne. Eni bodo jokali, drugi bodo sočutni, prestrašeni. Se pa lahko zgodi, da bo v gruči tudi otrok, ki bo hladen in bo užival v tem in bo morda celo še koga potisnil na tla: "O tem govorimo. O brezčutnosti in hladnosti ter celo v uživanju v tem. In taki otroci so, jih je pa seveda zelo malo. To pa seveda pomeni, da ne bodo imeli v vseh vrtcih in šolah izkušnje s takšnim otrokom. A tu in tam se najdejo."

In to je veliko čustveno breme tudi za starše takšnih otrok. "Starši, ki pri otroku zaznajo te znake, naj poiščejo pomoč strokovnjaka, ki bo opravil celostno oceno in vključil več virov informacij, kot so poročila učiteljev, vrstnikov in družinskih članov. Pravočasna obravnava in podporne strategije lahko zmanjšajo tveganje za dolgotrajne težave in otroku pomagajo razviti boljše socialne in čustvene veščine, " svetuje. Sodelovanje staršev pa je obveza in ne njihova dobra volja.

To ne pomeni, da so otroci nepopravljivi – a potrebujejo pravočasno pomoč

Zalokarjeva se zaveda etičnih dilem, ki se razpredajo okoli te problematike, ampak te etične dileme ne smejo preprečiti tega, da ne bi otrok s temi brezčutnimi, neobčutljivimi potezami prepoznali pravočasno, poudarja. In to je, kot poudarja, možno že v zelo zgodnji starosti treh, štirih let.

Najprej jih je treba prepoznati in jim potem tudi s pravimi ukrepi in načini obravnave pomagati na pravo socialno pot, je prepričana. "Ker to nikakor ne pomeni, da so takšni otroci nepopravljivi in da bodo odrasli v zločince. Ravno obratno, prej kot to pri otroku prepoznaš, prej ko ga usmeriš v program oziroma delaš z njim na pravi način, prej ga lahko naučiš prosocialnega vedenja." Kot pojasnjuje, če otrok ne čuti čustvene empatije, ga lahko priučijo kognitivne empatije: "Torej, da ga čim hitreje začnemo učiti, kaj je prav in kaj je narobe. Zakaj je nekaj narobe, tudi če on tega ne občuti."

Kot spomni, v svetu namreč prosperira kar nekaj prosocialnih psihopatov: "To so ljudje, ki bi jim glede na ugotovitve o njihovem delovanju možganov lahko pripisali psihopatijo. Delajo pa dobro, delujejo v dobro družbe, v dobro skupnosti. Ni vsak psihopat škodljiv, če se nauči, kaj je prav in kaj narobe. In številni opravljajo tudi dela, ki jih kdo s čustveno empatijo ne bi mogel, pa je to za družbo lahko zelo koristno." Kot npr. nevroznanstvenik James H. Fallon, profesor psihiatrije in človeškega vedenja ter zaslužni profesor anatomije in nevrobiologije na Medicinski fakulteti Univerze v Kaliforniji Irvine, ki je med preučevanjem posnetkov možganov za iskanje vzorcev, ki so povezani s psihopatskim vedenjem, ugotovil, da njegovi lastni možgani kažejo znatno zmanjšano aktivnost na področjih čelnega režnja, povezanih z empatijo in moralo – anatomskimi vzorci, ki so bili povezani s psihopatskim vedenjem in ustrezajo profilu psihopata. Fallon je izjavil, da ima nevrološke in genetske korelate psihopatije in se je kategoriziral kot "prosocialni psihopat".