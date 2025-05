Mali ognjeni borci: za nakup PDL laserja potrebujejo še 65.000 evrov

"Žal za takšne otroke pri nas ni ustrezno zdravstveno poskrbljeno in želimo si, da bi se ta situacija po vseh dolgih letih končala," je dejal tudi ustanovitelj društva Gregor Bezenšek . Tovrsten laser imajo sicer vse naše sosednje države. Posledično je obravnava in zdravljenje otrok z ognjenim znamenjem v Sloveniji neustrezno, opozarjajo v društvu.

Mnogi otroci so na zdravljenje napoteni v tujino, kjer pa niso deležni optimalne obravnave, saj se terapije večinoma ne začnejo dovolj zgodaj, hkrati pa otroci ne prejmejo optimalnega števila terapij. Poleg tega to zdravljenje v tujini za družino in otroka prinaša številne zaplete in probleme, kar situacijo še poslabšuje.

Številni starši pa se odločijo tudi za možnost samoplačniškega zdravljenja v Sloveniji pri zasebniku. A slednje je drago, ena terapija po navedbah društva stane od 800 do 1000 evrov, potrebno pa je opraviti tudi do 10 ali 15 terapij. "Slednje je za večino staršev nedosegljiv strošek," so poudarili.

Ker do terapij ne morejo priti v okviru slovenskega javnega zdravstva, so se tako odločili, da bodo denar za nakup PDL laserja zbrali s pomočjo ljudi. "Čim prej želimo zbrati še potrebnih 65.000 evrov za nakup laserja, ki ga bomo podarili Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani," je dejal Jelen, ki dodaja, da je dermatologija na žalost pogosto na repu seznama zdravstvenih prioritet.

Zbiralno akcijo za otroke z ognjenim znamenjem so začeli že decembra lani. Njihov cilj je bil, da s pomočjo ljudi zberejo 100.000 evrov, doslej pa so uspešno zbrali že 35.000 evrov. PDL laser sicer z rezervnimi deli stane dobrih 95 tisočakov, vendar si želijo z dodatnimi 5000 evri zdravnikom omogočiti tudi potrebno strokovno izobraževanje in usposabljanje v tujini za delo z laserjem in zdravljenje otrok.