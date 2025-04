Mali olimpijci na 31. bolnišničnih olimpijskih igrah

Maša, Oskar, Arten in Ruj so postali mali olimpijci. Kar 40 otrok, ki se zaradi različnih bolezni ali poškodb zdravijo v Uri Soča, se je pomerilo na že 31. bolnišničnih olimpijskih igrah. In dokazali so, da lahko kljub bolezni še kako dobro kolesarijo, keglajo ali plezajo. Predvsem z veliko mero vztrajnosti, poguma in srčnosti.