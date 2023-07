Mali raj na Zemlji, kjer kampirate kot nekoč

Posebna atrakcija so stilizirane flos hiške, ki vas ponesejo v preteklost in vam pričarajo občutek, da splavarite les do Črnega morja. V našem TIC-u si lahko ogledate interaktivno zbirko - Interaktivne flosarske zbirke in Zbirke Ljubenskih cvetnonedeljskih butaric

Pri nas boste našli dovolj prostora za postavitev do 40 šotorov, prostor za avtodome in manjše prikolice. Na vas čakajo vas tudi naše mobilne spalnice , za katere potrebujete s sabo le zobno ščetko, brisačo in kopalke.

Kamp je namenjen prvinskemu načinu kampiranja in je družinam prijazen. Hišni ljubljenčki so seveda dobrodošli, v kolikor so lepo vzgojeni in imajo vestne lastnike, ki počistijo za njimi.

Kamp je miren, družinski in urejen prostor v lepi naravi , kjer je prostor za kampiranje v senci starih sadnih dreves, orehov in smrek , kjer boste našli svoj mir in se povezali z naravo.

Naš mali butični raj je umeščen med dvema potočkoma in v enem od potokov najmlajši najdejo svoj raj v vodi na flosu (splavu).



Za pripravo hrane vam je na voljo, popolnoma brezplačno, lično urejena kuhinja s plinskimi gorilniki Furlan ter hladilniki in žarom. V kuhinji boste našli vse kar potrebujete za pripravo vašega okusnega obroka, od loncev do noža za rezanje ali posode v kateri si lahko skuhate jutranjo kavo. Letošnja novost je tudi naš lasten Sofiin zeliščni kotiček, kjer si postrežete zelišča popolnoma brezplačno.



Gostom je na voljo priklop na elektriko, vsaka omarica ima tudi vodo. V kampu so lepo urejene montažne sanitarije in prostor za pomivanje posode. Ker pa nam je mar za okolje in smo ekološko zelo osveščeni, ima kamp lastno biološko čistilno napravo. Urejen je tudi prostor za oskrbo avtodomov.



Novost v kampu je možnost najema opremljenega šotora postavljenega pod leseno hiško, najem lesene flos hiške in malce večje montažne lesene spalnice Bor in Smreka.

Stop & sleep nastanitve so še posebej priljubljene pri motoristih in kolesarjih, ki kampirajo kratek čas in so samo v tranzitu.



Kamp vam s svojo lokacijo ponuja odlično izhodiščno točko za številne izlete, lahko tudi vodene, po Savinjski dolini, ukvarjanje s športnimi aktivnostmi kot so kolesarjenje, ribolov, pohodništvo po Kamniško - Savinjskih Alpah, rafting in seveda obisk odličnih gostiln z lokalno ponudbo domače hrane.

