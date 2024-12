Mali šef Slovenije letošnji prejemnik nagrade HORUS

Po mnenju komisije gre za zelo dobro opisan in izveden projekt z odlično merjenimi in opisanimi kazalci ter odlično prepoznavnostjo v Sloveniji.

Letošnji dobitnik nagrade HORUS je tudi projekt Mali šef Slovenije, ki nastaja že 6. sezono. Komisija je v svoji obrazložitvi zapisala, da gre za "izjemno oddajo z veliko potenciala na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter dela z mladimi". Omogoča namreč povezovanje skupnosti in graditev pripadnosti, nagovarja pa ciljne skupine, ki so najbolj dovzetne za spremembe – otroke, preko njih pa starše/ družine.

V oddaji mladi tekmovalci s kuhanjem pomagajo svojim osnovnim šolam do deleža denarnih sredstev, ki jih podarja Mercator, s tem pa svoji šoli pomagajo uresničiti projekte. V dosedanjih šestih sezonah so med 48 slovenskih osnovnih šol razdelili 180.000 evrov nagrad.

"Nagrada HORUS 2024 je veliko priznanje, ki potrjuje trajnostni vpliv Malega šefa Slovenije. Po uspehih projekta na Slovenskem oglaševalskem festivalu, Effie nagradi, medijski nagradi za izvirni TV format ter prejetju certifikata Albert za produkcijske standarde, ki spodbujajo okoljsko ozaveščenost in trajnostne prakse v televizijski industriji nas prejeto priznanje HORUS še dodatno motivira, da skozi projekt mlade navdihujemo k odgovornemu ravnanju, inovativnosti in trajnostnemu razmišljanju," je prejem nagrade komentirala Andreja Zadnik Andoljšek, direktorica tržnega komuniciranja v Mercatorju.

Nagrade in priznanja HORUS za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj od leta 2009 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, ki prepoznava in nagrajuje celovite pristope pravnih oseb in posameznikov pri upravljanju svojih vplivov na okolje, družbo in gospodarstvo.

Kot poudarjajo na inštitutu, je poslanstvo nagrade spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Ob tem želijo krepiti zavedanje o pomeni družbene odgovornosti in opozoriti, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik. Promovirati želijo predvsem primere dobrih praks v javnosti in na tak način spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.