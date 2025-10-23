'Zakon rešuje vprašanje, kako učinkovito 'prenesti' stanovalce domov v sistem'

Vlada je potrdila poseben zakon, ki bo omogočal samodejno prevedbo več kot 20 tisoč stanovalcev domov za starejše. Tudi za te ustanove zakon o dolgotrajni oskrbi začne veljati s 1. decembrom. Po besedah ministra Simona Maljevca zakon rešuje vprašanje, kako čim bolj učinkovito prenesti stanovalce teh domov v sistem dolgotrajne oskrbe. Poleg tega pa po njegovih besedah rešuje tudi vprašanje skrbništva za tiste, ki ne morejo podati soglasja in nimajo uradno urejenega skrbnika.

Po njegovih navedbah se ključne spremembe nanašajo na skrbništvo. "Nekaj oseb v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja, nimajo uradno urejenega skrbnika, ki bi ga morali imeti. To z zakonom rešujemo in bodo, kot vsi ostali, s 1. decembrom prevedeni v sistem."

Omenil pa je tudi eOskrbo za starejše od 80 let. "Do zdaj so za to potrebovali mnenje zdravnika, ki se je na terenu lahko pogostokrat pokazalo tudi kot težava, zdravniki pa so ga včasih tudi zaračunavali. Z zakonom ukinjamo zdravniško mnenje za starejše od 80 let, kar pomeni, da bodo tisti, ki bodo oddali vlogo, lahko prejeli dolgotrajno oskrbo v obliki eOskrbe."

Minister je tudi povedal, da so informativne cene dolgotrajne oskrbe objavljene na spletni strani ministrstva za solidarno prihodnost. "Lahko si jih ogledate tam, objavili smo tudi kalkulator, kjer si lahko vsak izračuna okvirno ceno. Na voljo pa je tudi klicni center 114, kjer so na voljo svetovalci."

Glede implementacije informacijskega sistema je Maljevac dejal, da se ta pripravlja in postopoma vzpostavlja, a da so vsi pogoji za izdajo odločb vzpostavljeni. "Upam, da bo prva faza kmalu zaključena. Odločbe se izdajajo, ljudje imajo pravice, upamo za najkrajši čas."