Slovenija

'Zakon rešuje vprašanje, kako učinkovito 'prenesti' stanovalce domov v sistem'

Ljubljana, 23. 10. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V. , STA
Komentarji
88

Vlada je potrdila poseben zakon, ki bo omogočal samodejno prevedbo več kot 20 tisoč stanovalcev domov za starejše. Po navedbah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca se ključne spremembe nanašajo na skrbništvo.

Simon Maljevac
Simon Maljevac FOTO: Bobo

Vlada je potrdila poseben zakon, ki bo omogočal samodejno prevedbo več kot 20 tisoč stanovalcev domov za starejše. Tudi za te ustanove zakon o dolgotrajni oskrbi začne veljati s 1. decembrom. Po besedah ministra Simona Maljevca zakon rešuje vprašanje, kako čim bolj učinkovito prenesti stanovalce teh domov v sistem dolgotrajne oskrbe. Poleg tega pa po njegovih besedah rešuje tudi vprašanje skrbništva za tiste, ki ne morejo podati soglasja in nimajo uradno urejenega skrbnika.

Po njegovih navedbah se ključne spremembe nanašajo na skrbništvo. "Nekaj oseb v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja, nimajo uradno urejenega skrbnika, ki bi ga morali imeti. To z zakonom rešujemo in bodo, kot vsi ostali, s 1. decembrom prevedeni v sistem." 

Omenil pa je tudi eOskrbo za starejše od 80 let. "Do zdaj so za to potrebovali mnenje zdravnika, ki se je na terenu lahko pogostokrat pokazalo tudi kot težava, zdravniki pa so ga včasih tudi zaračunavali. Z zakonom ukinjamo zdravniško mnenje za starejše od 80 let, kar pomeni, da bodo tisti, ki bodo oddali vlogo, lahko prejeli dolgotrajno oskrbo v obliki eOskrbe."

Minister je tudi povedal, da so informativne cene dolgotrajne oskrbe objavljene na spletni strani ministrstva za solidarno prihodnost. "Lahko si jih ogledate tam, objavili smo tudi kalkulator, kjer si lahko vsak izračuna okvirno ceno. Na voljo pa je tudi klicni center 114, kjer so na voljo svetovalci."

Glede implementacije informacijskega sistema je Maljevac dejal, da se ta pripravlja in postopoma vzpostavlja, a da so vsi pogoji za izdajo odločb vzpostavljeni. "Upam, da bo prva faza kmalu zaključena. Odločbe se izdajajo, ljudje imajo pravice, upamo za najkrajši čas."

Interpelacija v petek

Interpelacijo proti Simonu Maljevcu so v parlamentarni postopek vložili poslanci SDS in NSi. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Preberi še Minister Maljevac na zagovor pred poslanci prihodnji petek

Minister Maljevac je očitke iz interpelacije označil za neosnovane. Interpelacije ne razume kot napad nanj, ampak kot napad na javno in dostopno dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko, je povedal na novinarski konferenci.

Za razrešitev ministrov je potrebnih po 46 poslanskih glasov, predlagatelji jih imajo skupaj 32.

simon maljevac dolgotrajna oskrba spremembe zakon
KOMENTARJI (88)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Meee
23. 10. 2025 13.53
+4
ta že tako izgleda, da se takoj vidi, da je nesposoben
ODGOVORI
4 0
Arzen
23. 10. 2025 13.50
+5
Simon Maljevac reže trakove novih stanovanj, ki jih je začela graditi prejšna vlada!!! ME PRAV ZANIMA KOLIKO TRAKOV BO LAHKO PREREZALA NASLEDNJA VLADA??? BOJIM SE DA NIČ, KER TA VLADA NI V POSTOPKU ZA PRIDOBITEV GD NITI ZA EN BLOK!!!
ODGOVORI
5 0
Arzen
23. 10. 2025 13.48
+5
Simon Maljevac je sinonim za ne delo!!! Mešanje megle in sprenevedanje!!!
ODGOVORI
6 1
Victoria13
23. 10. 2025 13.47
+4
Dober, da bodo kmalu volitve in se bomo teh nakladačev lahko rešili, slabših ne moremo več izvoliti!!!
ODGOVORI
4 0
Victoria13
23. 10. 2025 13.45
+3
Vso to pogruntavščino bomo plačali vsi, deležna jih bo pa samo peščica...te solidarnosti imamo počasi dovolj, pri zdravstvenem zavarovanju, pri pokojninah, pri dolgotrajni oskrbi, vrtcih..zakaj vlade mislijo, da znajo bolje upravljati z našim denarjem, kot mi sami??? Vlade nikoli niso bile dober gospodar, ko zapravljajo naš denar!!!.
ODGOVORI
3 0
natas999
23. 10. 2025 13.42
+1
ma smo se hecali
ODGOVORI
1 0
KR IS 2S
23. 10. 2025 13.42
+4
Maljevec preveč fafla, ne naredi pa nič.
ODGOVORI
4 0
Pajo_36
23. 10. 2025 13.34
-8
Za moj primer je ta zakon boljši, ker ko je seveda Janša znižal pokojnine, sem moral s tem, da je imela stara dodatek na postrežbo doplačevati. Pred znižanjem je imela 1.150 penzije, potem 950. 950 + 150 dodatka na postrežbo je 1.100 evrov, dom je stal 1300 evrov...sem moral dodajati 200 evrov na mesec... Sedaj bi bilo okoli 800 evrov pol ane... ok, ampak kaj pa tisit, ki ne prejema zajamčene minimalne pokojnine? K ni delal vsaj 40 let, ker dodatek za postrežnino se je skenslal...Da ima penzije 500 evrov recimo? Kot razumem, je pa treba doplačat ane do tam 800 evorv, je tako? Ampak še zmerja bolje, da bi moral doplačat do 1200-1300 evrov...Vidim pa da seveda odvisno je, kako sposoben je direktor doma, pri nas je razvito in je maksimalno zaseden in ni izpada zaradi delovne sile... Ista fora kot pa družinski zdravniki in občine, ki jih managira občina, pa vidimo, kolk so sposobni anede...
ODGOVORI
0 8
Castrum
23. 10. 2025 13.42
+6
???leta 2012 je imela 1.100€ penzije? Bogatija......Pridobljene penzije ji ni nihče znižal. To je popolna laž. Pa še nekaj je.laž - leta 2012 je bil dom 1.300€????
ODGOVORI
6 0
Castrum
23. 10. 2025 13.47
+2
Konkretno - leta 2012 je bila povprečna pokojnina 515€.
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
23. 10. 2025 13.31
+5
Maljevcu vsi zavidajo, da nosi tako lepa očala, pa zelo lepo govori
ODGOVORI
5 0
srecnii
23. 10. 2025 13.28
+5
Kaj pa tisti ki doma ne dobijo in so doma, za te bi moral najprej poskrbet
ODGOVORI
5 0
realist9000
23. 10. 2025 13.27
+2
"Nekaj oseb v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja, nimajo uradno urejenega skrbnika, ki bi ga morali imeti. To z zakonom rešujemo in bodo, kot vsi ostali, s 1. decembrom prevedeni v sistem." Te popokajo v dom, tvojo hišo pa ponudijo migrantom.
ODGOVORI
3 1
JanezAn
23. 10. 2025 13.27
+9
Ta prispevek je res nateg stoletja. Plačujemo nekaj brez veze, kar ne bomo mogli koristiti, posebej je pisan za tiste z nadstandarnimi nastanitvami, ki so sami v sobi z lastno kopalnico, katerem naj bi mi iz odtegnjenega prispevka plačevali skoraj polovico stroška, oskrbovanec bi plačal le toliko, kot tisti, ki deli sobo še z drugimi oskrbovanci. Upam, da bo kakšna druga vlada čim prej odpravila ta prispevek.
ODGOVORI
9 0
An?o
23. 10. 2025 13.27
+10
Maljavca cim prej v zapor pa bo oskrba delovala
ODGOVORI
10 0
realist9000
23. 10. 2025 13.27
+1
Poglejte film I care a lot (2020), to si želijo.
ODGOVORI
1 0
realist9000
23. 10. 2025 13.25
+7
a si predstavljati, da bi vas lahko brez ogleda zdravnika postavili pod neopravilnega in vam dodelili skrbnika? No to želijo s spremembo.
ODGOVORI
7 0
Kislarepa20
23. 10. 2025 13.25
+8
3 mesece vspostavljrnr dolgotrajne oskrbe, 150 zaposlenih, 1 odlok rocno napisan in poslan… btw imamo ministrstvo za digitalizacijo pa odloke ocitno se vedno pisemo rocno,…
ODGOVORI
8 0
Perovskia
23. 10. 2025 13.46
+2
Ce so racunalniki v skladiscu
ODGOVORI
2 0
Fery Zaka
23. 10. 2025 13.23
+6
Ok, za 20 tisoč bodo lepo poskrbeli. Kaj bodo dali pa ostalim 580 tisoč upokojencem, ki se sami prebijajo z nizkimi pokojninami? Nič in še enkrat nič? A zato cela Slovenija plačuje? Da bo par privilegiranih preskrbljenih, ostali pa figo?
ODGOVORI
7 1
kr nekdo
23. 10. 2025 13.20
+12
skoraj miljon smo letos dali za sprembo spolov našim mladostnikom. Za otroke z resnim boleznim pa ni denarja.
ODGOVORI
12 0
zaba67
23. 10. 2025 13.18
+11
tukaj bo prenos avtomatski sofinanciranje bodo dobili tudi vsi z izrednimi pokojninami npr. Svetlana M., medtem ko ti doma pol pokretno ali nepokretno osebo ocenijo na 10-20 ur pomoči čeprav moraš zanjo skrbeti neprestano!
ODGOVORI
11 0
Rakete zemlja zrak
23. 10. 2025 13.17
-6
Janševi nam zavidajo ,da imamo ministra Maljevca.
ODGOVORI
4 10
Ricola Swiss
23. 10. 2025 13.27
+6
Ne samo nam, cela Evropa nam zavida!
ODGOVORI
6 0
