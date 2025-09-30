Svetli način
Slovenija

Maljevac: Nekaj odločb za dolgotrajno oskrbo na domu že izdanih

Ljubljana, 30. 09. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
3

V tem tednu so začeli izdajati odločbe nekaterim vlagateljem prošnje za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu, ki jo je zakon o dolgotrajni oskrbi predvidel s 1. julijem, je povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Če upravičenci ne bodo imeli pripomb k odločbi, bodo lahko z njimi sklenili osebni načrt.

Vlog za dolgotrajno oskrbo in e-oskrbo je trenutno nekaj čez 4500, od 1. januarja lani, ko se je zakon začel izvajati in kot prvo pravico predvidel oskrbovalca družinskega člana, pa je skupno prispelo 8400 vlog, je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac povedal na posvetu v organizaciji Foruma festivala za tretje življenjsko obdobje o izzivih in rešitvah pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi.

Centri za socialno delo so vloge za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu, ki jo je zakon predvidel s 1. julijem, začeli zbirati 1. junija. Potem so se odpravili na teren in začeli ocenjevanje potreb, ki jih imajo vlagatelji. Izdelanih ocen je po ministrovih besedah že več kot tisoč. Največ ocenjenih uporabnikov pade v četrto kategorijo dolgotrajne oskrbe, kjer uporabnikom mesečno pripada 80 ur.

Simon Maljevac
Simon Maljevac FOTO: Bobo

Ministrstvo si po Maljevčevih besedah prizadeva, da bi bilo za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu dovolj kadra. Vendar minister priznava, da problem ni enostaven. Sprejetih je bilo več ukrepov, ki pa niso zadostni, ugotavlja. Kot je dejal, je bil na nekatere ukrepe iz zakona za boljše kadrovske razmere v dolgotrajni oskrbi, sprejetega lani, zelo pozitiven odziv, na nekatere pa manj. Glede na to bo treba pogledati, katere ukrepe bi še okrepili, da bi bila kadrovska slika boljša, je poudaril.

Direktor Doma Danice Vogrinec Maribor Marko Slavič je pri tem izrazil prepričanje, da je treba spremeniti tokove zaposlovanja. Po njegovi oceni bi morali zaposleni v dolgotrajni oskrbi dobiti večjo plačo kot v dejavnostih, v katere bežijo, denimo v trgovini. Le tako bo mogoč izhod iz zagate, je povedal.

A poleg višine plače so pomembni tudi drugi pogoji, ki bi privabili delovno silo, je dodala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Kot primer je omenila zagotavljanje varstva za otroke zaposlenih v času, ko so zaradi dela odsotni. Delajo pa tudi ob nedeljah in praznikih, je opomnila.

Sredstva, zbrana z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, se zbirajo na ločenem računu na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po pojasnilu vodje področja dolgotrajne oskrbe na ZZZS Sande Gavranović Mujanović morajo biti sredstva porabljena strogo namensko. Zaposleni in delodajalci od 1. julija v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi plačujejo en odstotek od bruto plače, upokojenci pa en odstotek od neto pokojnine.

dolgotrajna oskrba Simon Maljevac odločbe
KOMENTARJI (3)

pope p
30. 09. 2025 19.24
od tega 3500 ljudje z poznanstvi..
ODGOVORI
0 0
deny-p
30. 09. 2025 19.23
+1
Nekaj odločb???? Kaj pa počne teh dodatno 100 zaposljenih???? Nehajmo se šalit!!!! In za nameček se jim obeta božičnica.....
ODGOVORI
1 0
Borec21
30. 09. 2025 19.22
+1
Kaj če tibodločba k nobenga nebo k nimate ljudi ker ste birokrati preveč plačani operativa pa premalo
ODGOVORI
1 0
