Maljevac: Sistemski vir financiranja bo prvič stabilen in predvidljiv

Zakon o financiranju javne stanovanjske gradnje bo temelj za izvajanje nove stanovanjske politike, so zapisali na ministrstvu za solidarno prihodnost.

Minister Simon Maljevac je na novinarski konferenci pojasnil, da je vlada na včerajšnji seji potrdila izhodišča za pripravo zakona, ki ga morajo v parlamentu potrditi do konca tega leta. Z novim zakonom bo urejen sistemski vir financiranja javne stanovanjske gradnje, od leta 2025 pa do 2035 pa bo v ta namen na voljo 100 milijonov evrov letno. Denar bo vlada črpala iz proračuna, je dejal minister. "Sistemski vir financiranja bo prvič stabilen, predvidljiv in neodvisen od političnih in gospodarskih nihanj," je zatrdil.

Ob tem je navedel podatek, da so pretekle vlade med letoma 2015 in 2022 iz državnega proračuna za gradnjo javnih najemnih stanovanj namenili (le) 13,8 milijona evrov, stanovanjska politika pa se zdaj po besedah Maljevca spreminja na bolje. "Država vstopa na stanovanjske področje z obsežnimi stanovanjskimi sredstvi," je dejal in povedal, da se v Sloveniji spopadamo z najhujšo stanovanjsko krizo od osamosvojitve, ki se odraža v izjemno zahtevnih razmerah na trgu. Cenovno dostopnih stanovanj je premalo, najemnine so previsoke, pogosto pa so stanovanja, ki se oddajajo v najem, neustrezna za bivanje.

Maljevac je napovedal, da bodo z zakonom oblikovali financiranje in pogoje gradnje. Vzpostavili bodo ugodno financiranje za projekte lokalnih skladov in občin, sredstva pa bodo na voljo tudi za prenovo zastarelega javnega stanovanjskega fonda. Za koriščenje sredstev bodo sicer morali investitorji prevzeti določen del finančnih bremen, ministrstvo pa namerava tudi kadrovsko okrepiti Stanovanjski sklad RS in ustanoviti tehnično pisarno za nudenje podpore investitorjem na lokalni ravni. Spremembe se obetajo tudi na področju najemnin in subvencij. Preoblikovali bodo zastarelo metodo izračuna neprofitne najemnine, ki bo omogočala vzdržno poslovanje skladov.