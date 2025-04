Maljevac ob novici o prodaji mreže DSO: Starejši niso tržno blago

Ministrstvo za solidarno prihodnost se je odzvalo na navedbe, da namerava avstrijska družba SeneCura prodati svojo mrežo domov za starejše (DSO) v Sloveniji. Če držijo, primer razkriva tveganja prepuščanja skrbi za starejše trgu, so poudarili. In dodali: " Dolgotrajna oskrba mora temeljiti na javnem sistemu. "

Starejši si zaslužijo dostojno življenje – ne kot uporabniki storitev, temveč kot ljudje s pravico do varne, javno zagotovljene oskrbe. Ne bomo več pristajali, da njihovo skrb določa dobiček. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Maljevac ob tem izpostavlja tudi širši problem množičnega podeljevanja koncesij v preteklosti: "Če navedbe držijo, nam ta primer kaže sistemsko tveganje, ki nastopi, kadar država dejavnosti socialnega varstva prepušča trgu. Številni domovi, za katere so bile podeljene koncesije, ne bodo nikoli zgrajeni, nekatere koncesije pa so že bile predmet preprodaj. To je skrajno neodgovorno predvsem do ljudi, uporabnic in uporabnikov, ki bi jih javni sistem moral podpirati in ščititi."

Dodal je, da v njegovem mandatu ni bila podeljena niti ena nova koncesija. "In je tudi ne bo." Namesto tega, dodaja, ministrstvo sistematično krepi javno mrežo domov za starejše, ki jo razume kot ključno hrbtenico sistema dolgotrajne oskrbe. Trenutno je aktualnih več kot trideset gradbenih projektov.