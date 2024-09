Maljevac: Oskrbovalci družinskega člana bodo lahko tudi upokojenci

Po sistemskem zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se je začel postopno izvajati z začetkom letošnjega leta, je bila prva med pravicami na vrsti prav pravica do oskrbovalca družinskega člana. Določa, da oskrbovalec prejme delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače v državi. Če skrbi za dva uporabnika hkrati, pa to delno plačilo znaša 1,8-kratnik minimalne plače. Na voljo ima 21 dni dopusta, oskrbovana oseba pa je v tem času v socialnovarstveni ustanovi, ki ji nudi enak obseg storitev.

Maljevac je v izjavi ob odprtju razstavnega prostora ministrstva na festivalu povedal še, da ministrstvo povečuje sredstva za gradnjo domov za starejše. Tako bo od prihodnjega leta samo za investicije iz proračuna na voljo več kot 40 milijonov evrov, je napovedal. Temu trendu bodo sledili tudi v prihodnje.

V povezavi z reševanjem kadrovske stiske v dolgotrajni oskrbi pa je izpostavil zakon o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je začel veljati julija. Hkrati je omenil, da so vlada in sindikati javnega sektorja minuli teden podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga novega plačnega zakona, s katerim bi določili temeljna pravila na področju plač od 1. januarja 2025. "Po novem bo enka minimalka. Torej nobena plača ne bo pod minimalno plačo," je pojasnil. Verjame, da bo to pomembno prispevalo k zaposlovanju v domovih za starejše.