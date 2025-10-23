Maljevac: V primeru zamud bom prevzel politično odgovornost

Vlada je sprejela zakon, ki bo po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca pomembno poenostavil birokratske postopke pri vključevanju stanovalcev domov za starejše v sistem dolgotrajne oskrbe.

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili ministra, ki poudarja, da gre za rezultat večmesečnega intenzivnega dela v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki, kot so domovi za starejše, centri za socialno delo ter drugimi institucijami, ki sodelujejo pri implementaciji reforme.

Ena največjih ovir v dosedanjem postopku je bilo po njegovih besedah vprašanje skrbništva. V številnih primerih namreč stanovalci niso sposobni sami podati soglasja za prehod v sistem dolgotrajne oskrbe, kar je povzročalo zastoje in negotovost. Novi zakon to težavo odpravlja in zagotavlja, da bodo vsi stanovalci ustrezno vključeni v sistem.

Maljevac je poudaril, da je cilj ministrstva poenostaviti postopek in razbremeniti tako ljudi kot institucije. "Skupaj s centri za socialno delo in domovi smo iskali načine, kako optimizirati proces, da bo prehod čim lažji predvsem za ljudi, ki so v domovih za starejše." Prvi korak ostaja enak, podpis soglasja za prehod v sistem dolgotrajne oskrbe. Stanovalci nato lahko preverijo ceno oskrbe in skupaj z domom pripravijo osebni načrt, ki opredeljuje koriščenje pravic v novem sistemu.

Ker je bil zakon sprejet tik pred interpelacijo, so se pojavila ugibanja o političnih motivih njegovega sprejema. Maljevac je te povezave odločno zavrnil: "Časovno se je res tako izšlo, a zakon nima nobene zveze z interpelacijo. Dolgotrajna oskrba je področje, ki zamuja več kot 30 let. Slovenija je imela v tem času 33 ministrov, 13 vlad in 18 neuspešnih predlogov zakonov, ki niso nikoli zaživeli. Tokrat prvič zakon dejansko vstopa v življenje."

Zakon po njegovih besedah ni pomemben le z vidika administrativne poenostavitve, temveč tudi zaradi finančnih učinkov za uporabnike. "Z njim zagotavljamo bistveno nižje položnice za številne stanovalce domov za starejše. Danes nekateri plačujejo celo do 1600 ali več kot 2000 evrov, po novem pa bo cena standardne dvoposteljne sobe s souporabo kopalnice omejena na znesek največ zajamčene pokojnine, torej 781 evrov," je pojasnil.

Kot pravi, zakon tudi jasno kaže, da vlada v ospredje postavlja ljudi, ne politike. "Ti ljudje bi morali biti prevedeni ne glede na to, ali poteka interpelacija ali ne," je dodal.

Prepričan je, da bo zakon v celoti zaživel do 1. decembra. Čeprav ne želi napovedovati osebnih potez, priznava, da bo v primeru zamud prevzel politično odgovornost. "Zavedam se odgovornosti, ki sem jo prevzel z nastopom funkcije, in delamo s polno paro, da bo sistem dolgotrajne oskrbe v celoti vzpostavljen. Marsikatera pravica že živi, ostale pa bodo do konca leta," je zatrdil.

Poudarja, da je redno v stiku s predsednikom vlade Robertom Golobom, s katerim usklajuje ključne korake pri izvajanju reforme. "Dolgotrajna oskrba je pomembna reforma te vlade in prepričan sem, da se bo do konca leta v celoti izvajala," je zaključil minister.

Več o predlogu, spremembah in interpelaciji si lahko pogledate v videu zgoraj.