Maljevac: Vsako leto okoli 2000 javnih najemnih stanovanj

Novo ministrstvo bo prevzelo zaposlene, ki se zdaj ukvarjajo s stanovanjsko politiko na Ministrstvu za okolje in prostor. Trenutno so tam s tem namenom zaposleni le štirje, kar, tako pravi kandidat za ministra, veliko pove o tem, kakšno prioriteto se je doslej dajalo temu področju.

Maljevac je menil še, da je stanovanjska politika neučinkovita že leta, in spomnil, da je to nedavno vnovič potrdilo tudi Računsko sodišče RS. Kot je dodal, so stanovanjski skladi za stanovanjske projekte v zadnjih desetih letih iz proračuna prejeli okoli 20 milijonov evrov, kar je manj, kot se mesečno nameni za gradnjo in vzdrževanje cest.

Ponovil je, da želijo oblikovati delujočo stanovanjsko politiko, ki bo slonela na treh stebrih. Prvi bo oblikovanje stabilnega in robustnega sistema gradnje najemnih stanovanj s strani stanovanjskih in neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bo zagotavljal primerno število kakovostnih, dostopnih in varnih stanovanj.

Bistveno bo zagotoviti ustrezno proračunsko financiranje s sistemskim virom in zemljiško politiko ter oblikovati dolgoročno predvidljivo okolje za stanovanjske sklade. Predvideni so ustanovitev sveta za stanovanjsko politiko, koordinacija s stroko in civilno družbo in tesno povezovanje z glavnimi deležniki pri zagotavljanju stanovanj.