Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Maljevac: Zaradi vezave do 100.000 dodatnih sredstev dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 04. 02. 2026 16.40 pred 11 dnevi 3 min branja 80

Avtor:
K.H. STA
Simon Maljevac

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je del presežka iz dolgotrajne oskrbe vezal v enotni zakladniški račun države. Minister za solidarno prihodnost Maljevac je zavrnil navedbe nekaterih medijev, da bodo depozit namenili za zagotovitev likvidnosti proračuna, bodo pa zaradi vezave pridobili okoli 100.000 evrov dodatnih sredstev.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes poudaril, da so navedbe nekaterih medijev, da bodo depozit 140 milijonov evrov iz dolgotrajne oskrbe namenili za likvidnost proračuna, neresnične. "Gre res za zelo debelo laž in zelo velik nesmisel," je dejal.

Dodal je, da česa takega niti ni mogoče izvesti, ker se sredstva za dolgotrajno oskrbo lahko porabijo izključno in samo za dolgotrajno oskrbo in so vodena v posebni blagajni. Pojasnil je, da so del presežka iz dolgotrajne oskrbe iz leta 2025, ki je nastal zaradi postopnega uvajanja pravic, vezali za kratek čas.

"Ker denarja v trenutku še ni bilo treba porabiti, ga je ZZZS kot skrbnik blagajne vezal za 21 dni, kot bi ga vezal na bančnem računu. Vezava je bila varna, kratkoročna, v državnem sistemu, ne pri zasebnih bankah, torej čisto nihče ni od tega profitiral centa, razen dolgotrajne oskrbe," je povedal Maljevac in dodal, da so zaradi vezave 90 milijonov evrov pridobili okoli 100.000 evrov dodatnih sredstev za dolgotrajno oskrbo. "Mislim, da ta ukrep ni bil samo smiseln, ampak tudi ustrezen in uspešen," je dodal.

Na ZZZS so danes za STA pojasnili, da gre za običajno prakso, ki jo izvajajo že več kot 20 let. Dodali so, da z vezavo sredstev v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države dosežejo višje obresti, sredstva pa se ob zaključku ročnosti vrnejo na račun ZZZS skupaj z obrestmi. Poudarjajo, da gre za strogo namenska sredstva, ki se ne morejo porabiti za druge namene, razen za dolgotrajno oskrbo.

Denar za dolgotrajno oskrbo
Denar za dolgotrajno oskrbo
FOTO: Shutterstock

Lanski presežek so na ZZZS sicer vezali v dveh delih, in sicer 90 milijonov evrov z ročnostjo 21 dni, za kar bodo obresti znašale 101.850 evrov, sredstva pa bodo razvezana 6. februarja, ter 50 milijonov evrov z ročnostjo 31 dni, ki so jih razvezali 31. januarja, obresti pa so znašale 82.236 evrov.

Maljevac je danes zanikal tudi kritike, da bodo nekateri na odločbo za dolgotrajno oskrbo čakali eno do dve leti. Po njegovih besedah ponekod poteka ocenjevanje vlog iz oktobra ali novembra oziroma nekoliko prej, kar pomeni zaostanek dveh mesecev. Pri tem bodo pomagali tudi dodatni zunanji ocenjevalci in od aprila dodatni zaposleni na vstopnih točkah na Centrih za socialno delo.

Na vprašanje, zakaj nekateri plačujejo nižje položnice, nekateri pa ne, je Maljevac dejal, da nižje položnice plačujejo le tisti, ki so v domove za starejše sprejeti po dolgotrajni oskrbi. "V domovih za starejše nismo ukinili tudi sistema po zakonu o socialnem varstvu. To pomeni, da še nimajo ocene, se pa trenutno v domove za starejše sprejema osebe tako po dolgotrajni oskrbi in po zakonu o socialnem varstvu. V trenutku, ko bodo imeli sprejeti po zakonu o socialnem varstvu odločbo dolgotrajne oskrbe, bodo lahko prešli v sistem dolgotrajne oskrbe," je povedal.

Glede kritik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da so storitve v okviru dodeljene pravice v sklenjenem osebnem načrtu razdrobljene na minute, pa je Maljevec povedal, da je že prišlo do spremembe pravilnika in da ne bodo beležili po minutah, ampak po storitvah.

Maljevac se je odzval tudi na napovedi predsednika SDS Janeza Janše, da bi po volitvah zamrznili prispevek za dolgotrajno oskrbo. Maljevac se sprašuje, kako se bo potem dolgotrajna oskrba financirala. "Vemo, koliko te stvari stanejo, in mislim, da mora biti naš družbeni cilj, da je poleg drugih pravic tudi dolgotrajna oskrba dostopna vsem," je povedal.

maljevac dolgotrajna oskrba vezava sredstev
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAME KLOBASE
06. 02. 2026 09.19
Le poslušajte Kučana pa Goloba in Župančičevo..... Delajo prav vse da bi ostali na oblasti in vsak razumen državljan ve da je šlo v tem mandatu vse narobe... Sploh ne zagovarjam SDS in politično nisem opredeljen vendar tako kot je sedaj pač ne gre in tudi dvomim da bi bilo veliko bolje če bi SDS vodil državo ampak vem pa eno da glede takih goljufij kot so dolgotrajna oskrba, pa okoli gradbenih dovoljenj, pa kar se tiče podpore malih podjetnikov..... In še veliko takih reči je bilo vse bolje v prejšnji vladi in enostavnejše pomeni ta vlada je dobesedno obsedena z tem da uniči srednji sloj.... Meni osebno je vseeno ali vodi nsi ali logar ali svoboda ali SDS..... Naj vodi negdo ki se bo zavedal da Slovenija smo Slovenci in glas ljudstva ne pa peščica ministrov.. Seveda pred zakonom smo vsi enaki in tudi Jankovič naj plačajo kar so dolžni in gdor bo to speljal je zame slovenski PV
Odgovori
+2
2 0
tavbix
05. 02. 2026 21.08
Laže kot pes teče...
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
05. 02. 2026 16.04
Ta zakon je farsa in metanje peska v oči, dejstvo je pa:da ni več denarja v proračunu, posoditi jim nihče več noče in tako so si izmislili nov prepričljiv zakon, da bodo lahko prišli do sredstev. Ja tako že vseskozi dela Svoboda, potem pa malo drobtinic nameni tudi ljudem, da ne pljuvajo po njim.
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
05. 02. 2026 13.18
Če bobhanša ,pozabite na dolgotrajno oskrbo.viška našega denarja bo odtujil,kot 15 milijard 2020-2022,in si nakazal na račun v Avstraliji.oskrbovancem dokov pa poslal nove položnice za 1600 evrov
Odgovori
+1
2 1
ap100
05. 02. 2026 16.43
plačam ti da ga greva iskat če najdeš tam dol vsaj 1000 njegovih evrov , poravnano če pa manj mi vrneš samo 10x stroške ki jih bom imel s teboj
Odgovori
0 0
Pomlad 88
05. 02. 2026 10.37
Spet laže, požeruh
Odgovori
+2
3 1
petka5
05. 02. 2026 13.53
Laze Jansa in sdss
Odgovori
-1
0 1
ActiveR
05. 02. 2026 08.22
Laž Maljevca in leve klike ima krake noge. Če oblast sama trdi, da je denar za dolgotrajno oskrbo strogo namenski, potem bi moral biti ta sklad nedotakljiv. Namesto tega so z njim ravnali kot z odprto denarnico in ga ad‑hoc prestavili na zakladniški račun – dejanski tekoči račun države – da so z njim krpali likvidnost. Obresti niso razlog za 21‑dnevni manever. To ni varčevanje, to je zloraba zaupanja: denar upokojencev in najranljivejših je bil uporabljen kot poceni notranje posojilo državi, javnosti pa se cinično prodaja zgodba, da “ni šel nikamor”. Recite NE levim lažnjivcem. Samo laž na laž!
Odgovori
+8
9 1
Slovener
05. 02. 2026 08.10
Se pravi da s tem kar vzame državljanom RS kuje dobičke. Pravi Kapitalist preoblečen v RDEČO Kapico!
Odgovori
+8
9 1
ActiveR
05. 02. 2026 08.06
Maljevec kot vsa LEVA klika debelo laže. Zakladniški račun je v praksi tekoči račun države, ne ločen sef za namenska sredstva. Obresti v višini 100.000 € pri 90 milijonih za 21 dni pomenijo približno 1,9 % letno, kar je nizek in povsem običajen donos, nikakor pa ne razlog za takšno kratkotrajno vezavo. Če imaš sredstva, ki jih 21 dni ne potrebuješ, jih ne prestavljaš na tekoči račun države – razen če nekje primanjkuje likvidnosti. Trditev, da denar »ni šel nikamor«, je zato zavajajoča: pravno morda drži, ekonomsko pa je bil očitno del tekočega denarnega toka države.
Odgovori
+6
6 0
murate
04. 02. 2026 21.51
Tisti ko dom za svoje starše, sorodnike plačuje 500 ali več e mesečno manj ve zakaj se gre ostali sam meglo mešamo .sđs bi vse to ukinil in dodal še davek na izgon tujcev...
Odgovori
+0
2 2
mali.mato
04. 02. 2026 21.19
Maljevac, nihče ti več ne verjame!
Odgovori
+11
12 1
123soba
04. 02. 2026 20.51
Kradljivec slovenskega naroda.
Odgovori
+10
11 1
Valkidžija
05. 02. 2026 08.04
Temule knedlu so šteti dnevi, še malo pa bo šel v pozabo.
Odgovori
+7
7 0
peresni
04. 02. 2026 20.37
Maljevac...zgodovinski uspehi v tem mandatu. Ob Mesecu verjetno politični obraz desetletja, kar se dela za Slovenijo tiče.
Odgovori
-12
2 14
Groucho Marx
04. 02. 2026 21.15
Minimalci za vse, ne samo za peščico.
Odgovori
+8
8 0
Groucho Marx
04. 02. 2026 20.27
Ni nobene posebne blagajne. Pika. Dokončna pika.
Odgovori
+10
11 1
tron3
04. 02. 2026 20.24
Ta sredstva se imenujejo rubež, je že umrl oskrbovancev, ki je bil v dolgotrajni oskrbi in so dal že plombo na njegovo premoženje!!!
Odgovori
+12
12 0
bronco60
04. 02. 2026 20.10
JJ bi ukinil prispevek, pa dolgotrajno oskrbo tudi. Zato, dragi volilci, pamet v glavo in stran od SDSa.
Odgovori
-14
3 17
Groucho Marx
04. 02. 2026 20.23
Vse skupaj je eno samo prerazporejanje, zraven pa še nekaj stotnij fiktivnih zaposlitev na ministratvu z nevidnim delom. Ni naključje, da se je bivanje po domovih prav zdaj močno podražilo.
Odgovori
+12
13 1
BBcc
04. 02. 2026 21.13
Fiktivni gro. Ni matematika zate.
Odgovori
-9
0 9
Groucho Marx
04. 02. 2026 21.16
Ni strahu za primerjat se s tabo, brez skrbi.
Odgovori
+6
6 0
Groucho Marx
04. 02. 2026 19.56
Močno dvomim, da je ta čiračara manever zakonit. Od kdaj pa lahko državni račun prejema depozite in izplačuje obresti?
Odgovori
+10
10 0
brainiac007
04. 02. 2026 19.58
Zakaj pa ne če je državni država daje pravila ne pa zasebna podjetja
Odgovori
-9
0 9
Groucho Marx
04. 02. 2026 20.17
Vse je zapisano v zakonih in ne kakor se nekomu sprdne
Odgovori
+5
6 1
Groucho Marx
04. 02. 2026 19.51
Nobenega posebnega računa ni. Imajo za nas tepčke in račun za to pride na volitvah. Ta harač se skupaj z vsemi drugimi prispevki za zdravstvo steka na enoten račun z enotnim sklicem. Vse drugo so pravljice.
Odgovori
+9
10 1
zdravilozavse
04. 02. 2026 19.45
Recimo, da verjamemo Maljavcu,čeprav mu zagotovo ne.Dajmo si najprej nalit čistega vina in to brez sprenevedanja!G.Maljavec dajte povedati na katerem računu se zbirajo sredstva za dolg.oskrbo?Kot sta PV Golob in Maljavec zatrjevala bodo zbrana sredstva se bodo denarna sredstva iz dolg.oskrbe zbirala na posebnem računu in ta sredstva ne bodo prenosljiva ter bodo namenjena zgolj in izključno dolg.oskrbi!Zakaj ne verjamemo:sredstva se zbirajo na računu ZZZS enako kot prispevki od plač in dodatno obvezno zavarovanje,denar namesto, da bi bil na neprenosljive računu,ga ZZZS uporablja z prenosi na druge račune uporablja kot posojila in ne za dolg.oskrbo!In tisti,ki mislijo,da bo finančno min.,ki je prejemnik posojila 90 miljonov za 21 dni plačalo 100 000 € obresti za 21 dni,ni iz tega planeta.Dejansko ZZZS posoja denar ukraden državljanom,ne glede na to ali dobijo kaj obresti ali ne so dr] avljane pobrali denar in ga brez, da bi ljudem plačevali obresti posojajo kakor in komur paše,da ne govorimo,da ZZZS nima dovoljenja banke Slovenije za dajanje posojil kot to velja za banke in posojilnice!In potem nas še upajo prepričevati,da imamo pravno državo🙆🙃
Odgovori
+5
6 1
Slavko BabIč
04. 02. 2026 19.40
Volil bom tistega, ki bo ukinil, da se farjem plačuje pokojninski dodatek in zdravsteni pavšal!
Odgovori
-3
3 6
mali.mato
04. 02. 2026 21.21
Potem ga je treba tudi samostojnim kulturnikom!
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
04. 02. 2026 19.34
iz obresti bomo gradili hobit hiške za ostarele!
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534