Maljevac: Zaradi vezave do 100.000 dodatnih sredstev dolgotrajne oskrbe

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes poudaril, da so navedbe nekaterih medijev, da bodo depozit 140 milijonov evrov iz dolgotrajne oskrbe namenili za likvidnost proračuna, neresnične. "Gre res za zelo debelo laž in zelo velik nesmisel," je dejal.

Dodal je, da česa takega niti ni mogoče izvesti, ker se sredstva za dolgotrajno oskrbo lahko porabijo izključno in samo za dolgotrajno oskrbo in so vodena v posebni blagajni. Pojasnil je, da so del presežka iz dolgotrajne oskrbe iz leta 2025, ki je nastal zaradi postopnega uvajanja pravic, vezali za kratek čas.

"Ker denarja v trenutku še ni bilo treba porabiti, ga je ZZZS kot skrbnik blagajne vezal za 21 dni, kot bi ga vezal na bančnem računu. Vezava je bila varna, kratkoročna, v državnem sistemu, ne pri zasebnih bankah, torej čisto nihče ni od tega profitiral centa, razen dolgotrajne oskrbe," je povedal Maljevac in dodal, da so zaradi vezave 90 milijonov evrov pridobili okoli 100.000 evrov dodatnih sredstev za dolgotrajno oskrbo. "Mislim, da ta ukrep ni bil samo smiseln, ampak tudi ustrezen in uspešen," je dodal.

Na ZZZS so danes za STA pojasnili, da gre za običajno prakso, ki jo izvajajo že več kot 20 let. Dodali so, da z vezavo sredstev v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države dosežejo višje obresti, sredstva pa se ob zaključku ročnosti vrnejo na račun ZZZS skupaj z obrestmi. Poudarjajo, da gre za strogo namenska sredstva, ki se ne morejo porabiti za druge namene, razen za dolgotrajno oskrbo.