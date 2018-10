Prebežnike, ki so blokirali cesto, prepeljali v Veliko Kladušo

Bosanske in hrvaške oblasti so po osmih dneh odprle mejni prehod Maljevac. Po tednu dni so preselili skupino prebežnikov, ki so po spopadu s policijo več dni blokirali cesto in želeli pot nadaljevati v zahodno Evropo. Okoli 200 ljudi so brez incidentov prepeljali v bližnjo Veliko Kladušo. A varnostne in humanitarne razmere ostajajo kritične.