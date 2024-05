Mallorca, najlepši španski otok iz Zagreba do 20 % ceneje

Sezona počitnic je tik pred vrati in če se še niste odločili, kje boste preživeli letošnji dopust, imate sedaj popolno priložnost, da si zagotovite oddih na Mallorci kar do 20 % ugodneje. Preverite, kako!

Španski otoki so dolgo veljali za počitniške oaze petičnih gostov. Z vse širšo mrežo letalskih povezav in vključitvijo nizkocenovnih ponudnikov poletov pa so priljubljena otoška letovišča Španije postala dostopna tako rekoč vsem. Tudi Mallorca, oziroma slovensko Majorka, otok sonca, smeha in razgibane pokrajine, ki skupaj z Ibizo , Menorco in Formentero sestavlja Balearske otoke.

Mallorca: čaroben otok izjemnih razsežnosti Ob besedi Baleari sicer marsikdo najprej pomisli na nore zabave dolgo v noč, a Mallorca lahko ponudi veliko, veliko več. Znana je po svojih spektakularnih plažah z belim peskom in kristalno čistem morju. Razgibana pokrajina Mallorce omogoča številne možnosti za aktivnosti na prostem, kot so pohodništvo, kolesarjenje, potapljanje, jadranje, surfanje in golf. Ponaša se z bogato kulturno dediščino, odlično kulinariko in bogatim izborom vin. Vse to na le dobih 3.600 kvadratnih metrih površine! Počitnice na Mallorci so torej popolna izbira tako za samostojne raziskovalce in seniorje, kot tudi za zaljubljene pare in družine z otroki. In kar je najboljše: let do Mallorce iz vseh okoliških letališč traja samo okrog dve uri, kar pomeni, da boste na morju hitreje, kot če bi se odpravili na odih k sosedom Hrvatom.

Ker Mallorca velja za eno TOP počitniških destinacij leta 2024, so na Počitnice.si pripravili posebno ponudbo aranžmajev za letošnje poletje. Nizkocenovne letalske polete iz Zagreba , Celovca , Graza in Benetk do Palma de Mallorce so združili s ponudbo več kot 200 kakovostnih hotelov 3* in 4* na različnih delih Mallorce. Ker so nizkocenovni poleti iz okoliških letališč od aprila do oktobra organizirani večkrat na teden, si lahko namreč privoščite 3 , 4, 7, 10, 12 ali 14 dni počitnic na sončni Mallorci - odvisno od razpoložljivega dopusta in finančnih sredstev.

Seveda lahko nizkocenovni let in hotel na Mallorci najdete tudi sami, toda ... ... je res vredno izgubljati čas z iskanjem in primerjanjem ponudb različnih letalskih prevoznikov in hotelskih verig?

Poleg tega vam pri Počitnice.si oddiha na Mallorci ni treba plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 % akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom. In nenazadnje, zakaj med vsemi izjemnimi poletnimi destinacijami izbrati prav Mallorco? Mallorca se ponaša s tipičnim sredozemskim podnebjem, kar pomeni, da poletje tu traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Pohvali se lahko z dolgimi belimi peščenimi plažami, številnimi zalivi, kristalno čistim turkiznim morjem ter živahnimi promenadami, ki so kot nalašč za sproščene večerne sprehode. Številne peščene plaže so obdane z borovimi gozdički, ki omogočajo senco in so zato kot nalašč za družine z majhnimi otroki.

Med družinami je sicer še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor, kraju, ki se lahko pohvali s široko ponudbo aktivnosti za otroke in je tudi najboljše izhodišče za raziskovanje otoka - bodisi ob obali proti jugu ali severu do mesta Can Picafort, kjer najdete najlepšo plažo na Mallorci in naravne parke in rezervate za pohodniške ter kolesarske ture, bodisi čez rodovitni osrednji del, ki se proti zahodu povzpne do skoraj alpskih vrhov Tramontane in slikovitih razglednih klifov. Seveda je na Mallorci poskrbljeno tudi za vse, ki si želite na počitnicah plesati in zabavati. Mladi (in mladi po srcu) boste zagotovo uživali v letovišču El Arenal na jugu otoka, ki se lahko pohvali tako z izjemno lego, nedaleč od letališča, kot tudi sanjskimi peščenimi plažami, na katerih je živahno podnevi in ponoči. Na plažah se namreč vsak dan odvijajo bučne zabave, zvečer pa se dogajanje preseli v bližnje nočne klube in diskoteke, kjer je pestro vse do jutranjih ur. Zelo živahno je tudi v prestolnici Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo obmorske sprostitve, umetnosti in sproščene vzdušja.

