Mallorca za 1. maj in poletjetudi do 50 % ugodneje!

Bliža se konec leta, vi pa še nimate rezervacije za prvomajski dopust? Napaka! Izkušeni popotniki vam bodo znali povedati, da zamujate neponovljivo priložnost za ugodne počitnice, saj je splošno znano, da se vsak oddih, ki vključuje letalski prevoz, najbolj splača rezervirati približno pol leta vnaprej. Ob začetku prodaje so vozovnice najugodnejše, zato se splača izkoristiti 'first minute' popuste – bodisi zaradi ugodnejših počitnic, bodisi na račun solidnejših namestitev na destinaciji.

Da vam prihranijo dragoceni čas, živce in denar pri iskanju popolnih počitnic, so v turistični agenciji Počitnice.si sestavili neverjetno ugodne počitniške pakete nastanitev v najbolje ocenjenih hotelih in apartmajih na Mallorci z vključenim nizkocenovnim letalskim prevozom iz Trevisa pri Benetkah ter transferji z letališča do izbrane namestitve in nazaj. Na bližnjih do srednje oddaljenih destinacijah je kakovostna namestitev namreč bolj pomembna kot izbira letalskega prevoznika, in ker polet do Mallorce traja vsega pičli 2 urici, so nizkocenovni letalski ponudniki najbolj optimalna izbira. S Počitnice.si lahko tako na otoku sonca, smeha, zabave in naravnih lepot za prvi maj ali poleti počitnikujete tudi do 50 % ugodneje!

Izkoristite ekskluzivne pakete počitnic na Mallorci, ki zajemajo letalski prevoz z nizkocenovnim ponudnikom, izbrano namestitev v kakovostnem hotelu ali apartmaju ter transfer od letališča do hotela ter nazaj. Rezervirajte do 31. 1. 2023 in si zagotovite prihranke do – 50 %!

A pozor, posebne akcijske cene za počitnice na Mallorci veljajo le za rezervacije do 31.1. ! Že iz splošne prakse je namreč znano, da se cene letalskih vozovnic dnevno spreminjajo glede na število prodanih sedežev na letalih. Bolj, kot je letalo polno, višje so cene, zato se vam splača pohiteti in izkoristiti to neverjetno ponudbo turistične agencije Počitnice.si . Akcijska ponudba velja za paket letalskega prevoza in namestitve, prtljaga in rezervacija sedežev na letalu pa sta na voljo proti doplačilu.

Poleg tega vam pri Počitnice.si oddiha na Mallorci ni treba plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 % akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom. 800 evrov za prvomajske počitnice se morda sliši veliko, a če ob rezervaciji plačate vsega 240 evrov, preostanek pa si razporedite skorajda do samega odhoda, bo dopust odplačan brez težav. Pa še denarnica vam bo hvaležna, da je med prazniki niste povsem oželi.

Toda, zakaj bi se sploh zanašali na organizirano ponudbo turistične agencije , ko pa lahko tako letalski prevoz kot tudi namestitev poiščete sami? Razlogov je več: poleg prihranka dragocenega časa in organizacije namestitve ter vseh prevozov vam v primeru odpovedi leta turistična agnecija Počitnice.si zagotavlja vračilo celotne kupnine v vsega 7 dneh ! Ob tem lahko paketu dodate še zavarovanje za primer odpovedi zaradi bolezni, ki znaša 5% kupinine, in ste tako zavarovani z vračilom kupnine tudi v primeru, da zaradi bolezni ne morete na pot.

Zakaj na Mallorco?

Noben drug evropski otok se ne ponaša s tako raznoliko pokrajino kot Mallorca: od rodovitnih ravnin osrednjega dela do skoraj alpskih vrhov Tramontane, idiličnih peščenih plaž na vzhodu do slikovitih razgledih s klifov na zahodu. Ne glede na to je voda na obalah Mallorce po večini zelo mirna, saj je veliko zalivov, ki branijo plaže pred valovi. Številne peščene plaže so obdane z borovimi gozdički, ki omogočajo senco in so zato kot nalašč za družine z majhnimi otroki. Med družinami je še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor, med najlepše v svetovnem merilu pa sodijo tiste v mestih Can Picafort in Playa de Muro.

Na Mallorci boste na svoj račun prišli vsi: tako tisti, ki se želite zabavati, kot oni, ki bi se radi spočili in uživali na plaži. Mladi (in mladi po srcu) boste na Mallorci zagotovo uživali v letovišču El Arenal na jugu otoka, saj se lahko ta pohvali s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek, prav tako pa ne manjka niti barov in zabav na plaži. Zelo živahno je tudi v prestolnici Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo obmorske sprostitve, umetnosti in sproščene vzdušja. Palma je popoln primer čudovitega prepleta kulture in zabave, ki ga morate doživeti.