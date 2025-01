Malomarno ravnanje: občutljivi podatki bolnikov v smeteh

Kot poroča Necenzurirano so v splošni bolnišnici Celje uvedli uvedli postopek inšpekcijskega nadzora zaradi suma neustreznega ravnanja z zdravstveno dokumentacijo pacientov. Večji kupi kopij izvidov, seznamov operacij, čakalnih vrst za preglede, vpisnih nalepk in drugih medicinskih podatkov so namreč končali v smeteh. Večja količina zdravstvene dokumentacije pacientov je pred dnevi končala v enem od kontejnerjev pri oddelku za patologijo in citologijo. Med njimi so izvidi pacientov, ki so bolnišnico obiskali od jeseni 2022 naprej. Na izvidih so še vsi podatki o pacientih: ime, naslov bivališča, rojstni datum, diagnoze bolezenskih stanj ali poškodb, predpisana terapija, zdravila, celo imena svojcev. V isti vreči so bili tudi čakalni seznami, razporedi operacij, napotnice, vpisne nalepke s podatki pacientov in vloge za odobritev odsotnosti z dela, so izvedeli.