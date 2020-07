Maloobmejni prehodi: jih bo Italija zaradi ilegalnih prehodov meje zaprla?

Italija je Sloveniji letos vrnila več kot 500 migrantov. Da preslabo varujemo svojo mejo, pa je prepričan Roberti, ki vlado poziva, naj zapre maloobmejne prehode. Kljub temu ti, po pogovoru z italijansko notranjo ministrico zagotavlja notranji minister Aleš Hojs, za zdaj ostajajo odprti. "Z italijansko ministrico sva govorila o tem, da bi znova uvedli skupne mešane patrulje."

"Z italijanskimi varnostnimi organi se dogovarjamo tudi za ponovno uvedbo mešanega patruljiranja na slovensko-italijanski meji, ki je bila ob ukrepih epidemije začasno prekinjena," pa pravi Peter Skerbiš, višji policijski inšpektor v Upravi uniformirane policije.

Slovensko-italijanske patrulje naj bi tako že jeseni znova skupaj nadzirale mejo. "Slovenija seveda tako pobudo pozdravlja, nimamo nikakršnih težav. Prav tako sam osebno nimam nobenih težav, da je na italijanski strani tudi vojska,"dodaja Hojs.

Italija namreč na Goriško, kjer naj bi imeli več težav, pošilja okoli 100 vojakov, ki bodo pomagali pri nadzoru meje. Da bi bili migranti, kot trdi Roberti, vzrok za širjenje virusa, je sicer malo verjetno. Slovenski policisti namreč doslej, ob več sto opravljenih testih, niso potrdili niti enega primera. Res pa je, potrjuje tudi Skerbiš, da se krivulja nezakonitih prehodov vse od začetka sproščanja ob epidemiji bistveno strožjega režima na meji strmo dviga.

"Trenutno opažamo, da je teh migrantov občutno več. Če pogledamo podatke za julij, jih je bilo že več kot 2000 samo v tem mesecu, načrtujemo pa tudi, da bomo konec leta dosegli ali celo presegli lanski nivo migracij," dodaja Skerbiš.

Ob tem, ko Italijani žugajo, naj poostrimo nadzor, na drugi strani minister Hojs opozarja Italijo, naj premisli, ali bo, kot namigujejo nekateri mediji, res legalizirala nezakonite migrante, ki v Italiji bivajo daljše obdobje. "Da nekomu po nezakonitem vstopu kasneje odpustiš pravzaprav vse in rečeš, da zdaj pa lahko zakonito prebiva - to je po moji oceni nesprejemljivo in to sem seveda povedal italijanski ministrici."

S takšno potezo bi Italija, ki si sicer prizadeva zajeziti število prihodov, dosegla nasprotni učinek in privabila nove skupine nezakonitih migrantov, meni Hojs.