Malta za prvi maj in poletne počitnice tudi do -30 %!

Ne veste, kje bi preživeli prvomajske in poletne počitnice?

Dobrih 90 kilometrov južno od italijanske Sicilije leži skupinica 20 otokov in čeri, ki tvorijo najmanjšo članico Evropske unije, Republiko Malto. Otoška državica se lahko pohvali z več kot 7 tisočletno zgodovino, skozi katero so se tu križale različne kulture. In prav vsaka je pustila svoj edinstven pečat! Tudi zato velja Malta danes za eno najbolj zanimivih turističnih destinacij na Mediteranu, kamor lahko zaradi bližine skočite samo na podaljšan vikend oddih, obenem pa ponuja toliko lepot, da tudi 14 dni počitnic ne bo dovolj, da bi obiskali vse!

icon-expand

Prav zato so v turistični agenciji Počitnice.si pripravili ekskluzivne pakete počitnic na Malti za vse priložnosti! Gre za kombinacijo nizkocenovnega letalskega prevoza iz Zagreba, Trsta ali Trevisa pri Benetkah do malteške prestolnice Valleta ter izbrane namestitve na otokih Malta ali Gozo. Poleti proti Malti so organizirani večkrat na teden, tako lahko dolžino počitnic prilagodite povsem po svojih željah in se na otok sonca ter smeha odpravite zgolj za podaljšan vikend ali teden dni, morda kar dva! Hitro preverite noro ponudbo TUKAJ in si zagotovite izjemne popuste, tudi do -30 %! Za pripravo najboljših ponudb in svetovanje glede oddiha na Malti so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si na voljo tudi preko elektronske pošte info@pocitnice.si ter na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Malta – bogata ponudba za vse okuse Malta ponuja optimalno kombinacijo kulturnih znamenitosti, ležernega poležavanja na skalnatih ali peščenih plažah ter živahnega nočnega življenja. Prav zato je ta biser sredi Sredozemskega morja popolna počitniška destinacija tako za mladino in pare, ki si želijo pestrega dogajanja, kot tudi za družine in seniorje, ki uživajo v miru in intimi. Ker je Malta od letališč v soseščini oddaljena vsega uro in pol poleta z letalom, je kot nalašč tudi za prvo potovanje z majhnim otrokom.

icon-expand

Med počitnikarji so najbolj znana letovišča Sliema, St. Julijans, Quavra, Bugibba in Mellieha, ki ponujajo pester nabor namestitev za vse okuse in želje. Poleg glavnega otoka Malta ponudba na Počitnice.si obsega tudi namestitve na otoku Gozo, zato hitro preverite nabor hotelov TUKAJ in si privoščite nepozabne počitnice sredi Mediterana! Kateri hoteli na Malti so še posebej privlačni? Popolno izhodišče za kombinacijo ležernih ter aktivnih počitnic na Malti je letovišče Mellieha na severnem delu otoka Malta, kjer imate na voljo kopico hotelov različnih tipov. Med najbolj priljubljenimi je Labranda Riviera Hotel 4*, ki se nahaja ob morju in ponuja čudovit pogled na zaliv Marfa Bay in živahno dogajanje za ulicah. Ljubitelji bolj umirjenih počitnic boste na svoj račun prišli v le streljaj oddaljenem hotelu db Seabank Resort & Spa 4* v biližini zaliva L-Ghadira, ki nudi tudi brezplačno parkirno mesto za vsako sobo.

icon-expand

Z zasebnim paririščem se lahko pohvali tudi hotel Paradise Bay 4*, ki se lahko pohvali s slikovito lego na morski pečini, ob tem pa ponuja še edinstven razgled na zaliv Paradise Bay na eni ter na otoka Gozo in Comino na drugi strani. A da ne bomo delali krivice drugim, prav tako prekrasnim letoviščem, velja izpostaviti še Hotel Verdi 4* v kozmopolitanskem mestecu Sliema na vzhodu otoka, ki se nahaja tik ob sloviti obmorski promenadi in ponuja popoln oddih v osrčju Malte, le dobrih 20 minut od letališča. Malta je torej popolna destinacija tako za tiste, ki bi počitnice radi preživeli na plaži ali ob bazenu, kot tudi za one, ki radi raziskujejo znamenitosti ter lepote pokrajine, v kateri se nahajajo. Slednji se lahko poslužite javnega avtobusnega prometa, ki se lahko pohvali z bogato razvejano in dobro organizirano mrežo po celotnem otoku, ali pa najamete avtomobil in se podajo na raziskovanje skritih kotičkov. Glede na majhnost otoka bo povsem dovolj, če jeklenega konjička najamete za 3 ali 4 dni, vsekakor pa je najdem najbolje urediti od doma, saj so na licu mesta cene praviloma višje. Rent'a'car lahko uredite sami ali pa za to zadolžite izkušene svetovalce na Počitnice.si, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.

icon-expand

Glede na to, da je od skrajnega juga do skrajnega severa vsega ura vožnje, boste Malto lahko dodobra raziskali v samo nekaj dneh – in to ne glede na to, na katerem delu otoka boste nastanjeni. Zato preverite bogato ponudbo namestitev TUKAJ in se podajte na nepozabno avanturo po čudoviti divji obali z dih jemajočimi klifi, previsi ter naravnimi okni. Več informacij in ponudbe počitnic na Malti dobite na info@pocitnice.si ter na telefonski številki 01/280 30 00! Popolna kombinacija zgodovine, naravnih znamenitosti in morskih užitkov Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja v vsej svoji zgodovini križišče različnih kultur, kar se odraža na vsakem koraku. V prestolnici La Valletta je še posebej močan srednjeveški pridih, saj je celotno mesto videti kot trdnjava, polna spomenikov, palač in cerkva. V bližini si velja vsekakor ogledati še znamenite megalitske templje, ki sodijo med najstarejše na svetu in katerih nastanek je še danes zavit v tančico skrivnosti.

icon-expand

Tudi nekdanja prestolnica Malte Mdina je po vzoru srednjeveških mest obdana z mogočnim obzidjem, središče pa je zaprto za promet in nudi neskončno možnosti raziskovanja ozkih uličic, posejanih z belimi hišami ter pisanimi okni. Nikar ne preskočite obiska edinstvenega muzeja v starih podzemnih jamah ter se seznanite z izdelovanjem barvnega stekla, ki je eden glavnih izvoznih artiklov Malte, v bližini pa se nahajajo tudi Dingli klifi, kjer boste očarani nad naravno podobo otoka. Le nakaj minut hoje stran se nahaja mesto Rabat, ki je bilo nekoč združeno z Mdino, danes pa velja za modernejšo različico obeh naselbin. Tukaj naj bi živel apostol Pavel, ki je na Malto prišel leta 60 kot brodolomec, po njem pa so poimenovane številne ceste, cekve, trgi in celo katakombe. Za vse, ki uživajo ob pogledu na idilične podobe mesta, bo na Malti kot nalašč izlet v mediteransko ribiško vasico Marsaxlokk, ki je poznana predvsem po pisanih čolnih Luzzu ter tradicionalni nedeljski tržnici, kjer domačini prodajajo svoje ulove, izdelke, sadje, zelenjavo, slaščice. V bližini se nahaja majhen polotok z zanimivimi zalivi, ki so že nasploh ena od tipičnih značilnosti Malte. Vsekakor se velja ustaviti v zalivu Anchor, kjer lahko obiščete tematski park Popeye Village, umetno ustvarjeno vasico, ki so jo v osemdesetih letih postavili za namen hollywoodskega filma o junaku Popaju in njegovi Olivi.

icon-expand

Privoščite si 'križarjenje' med malteškimi otoki Poleg otoka Malta se splača obiskati tudi otoka Gozo in Comino. Na oba iz skrajnega severozahoda Malte večkrat na dan vozijo trajekti in ladjice. Na poti boste skoraj zagotovo pluli mimo otoka St. Pauls Island ter imeli možnost opazovati neverjetno igro narave ob pogledih na klife in jame. Na otoku Comino se boste najverjetneje zasidrali v Crystal Lagoon, ki se ponaša s kristalno čisto vodo, po kateri boste lahko odplavali do katere izmed bližnjih jam (ali celo skozi njo). Nato lahko pot nadaljujete do turkiznega zaliva Modra laguna, ki velja za pravcati raj na zemlji. Na otoku Gozo , kjer naj bi nimfa Kalipso kar sedem let z ljubezenskimi čari v ujetništvu zadrževala Odiseja, vas bo pozdravilo pristanišče Mgar Harbour, nad katerim se bohotita čudoviti cerkvi. Obala tu je razgibana in prepredena s številnimi zalivi ter pečinami, najbolj slikovite pa najdete v naravnem parku Dwejra. Ustaviti se velja še v glavnem mestu otoka Gozo Ir – Rabat (Victoria) ter raziskati njegovo središče Citadel, oziroma Il Castello in mogočno katedralo nad njim.

icon-expand