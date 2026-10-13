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Slovenija

Vse države aktivirale lovce, za Slovenijo pa "ni bilo potrebe"

Ljubljana / Zagreb / Nürnberg, 13. 10. 2026 17.24 pred 5 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Ti.Š.
Pot malteškega letala

Boeing 737, zaradi katerega so na letališču v Nürnbergu začasno ustavili letalski promet, je preletelo tudi Slovenijo. Potniško letalo, ki je bilo na poti s Krfa v Nemčijo, je namreč nad Hrvaško poslalo kodo za nujne primere, Združeni center za zračne operacije v Torrejónu pa ga je označil za potencialno grožnjo. Hrvaška je ob tem v zrak dvignila lovca Rafale, ki je zrakoplov pospremil iz njihovega zračnega prostora – do slovenskega. "Slovenska vojska je pravočasno obvestila tako Madžarsko kot Italijo, vendar je čas, ko je letelo nad Slovenijo tako kratek in ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrijci potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov ali Madžarov," je ob tem pojasnil polkovnik SV Fedja Vraničar.

Malteško potniško letalo družbe Corendon Airlines je letelo na poti Grčija–Nemčija, ko je v hrvaškem zračnem prostoru svojo identifikacijsko štirimestno kodo, ki jo posadka prejme ob začetku leta, spremenilo v 7500 – kar pomeni ugrabitev oziroma nezakonito vmešavanje v delovanje letala. Poleg tega kontrola zračnega prometa ni uspela vzpostaviti radijske zveze s pilotom. Združeni center za zračne operacije v Torrejónu je letalo označil za potencialno grožnjo.

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Republika Hrvaška je ob tem v zrak poslala lovsko letalo Rafale. "V okviru nadzora in varovanja lastnega zračnega prostora (tako imenovani Air Policing) je hrvaško lovsko letalo Rafale danes ob 11.02 nad območjem Korenice prestreglo malteško potniško letalo Boeing," so sporočili iz Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške (MORH).

"Pilot je letalo vizualno identificiral in vzpostavil radijsko zvezo. Ob 11.18 je lovec opravil patruljni polet na območju med Reko in Delnicami ter pospremil malteško letalo iz hrvaškega zračnega prostora. Civilno letalo je v slovenski zračni prostor vstopilo ob 11.20," so dodali.

Alarm je bil sprožen, potem ko je letalo oddalo signal o ugrabitvi. Iz varnostnih razlogov so sprožili postopke v primeru izrednih razmer. Hrvaški lovec je v okviru Natove misije za varovanje zračnega prostora izvedel nujno prestrezanje malteškega potniškega letala.
Alarm je bil sprožen, potem ko je letalo oddalo signal o ugrabitvi. Iz varnostnih razlogov so sprožili postopke v primeru izrednih razmer. Hrvaški lovec je v okviru Natove misije za varovanje zračnega prostora izvedel nujno prestrezanje malteškega potniškega letala.
FOTO: Bobo

Ter še, da je zračna operacija stekla na podlagi ukaza Združenega centra za zračne operacije v Torrejónu (CAOC Torrejón) – da hrvaški Rafale vzleti in izvede nalogo prestrezanja ter vizualne identifikacije malteškega letala.

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Letalo je nato ob 11.20 vstopilo v slovenski zračni prostor.

"Letalo je javljalo ugrabitev in Kontrola zračnega prometa Slovenije ga je zaznavala že na območju Zadra. Letelo je na višini 11.000 metrov in s hitrostjo 700 kilometrov na uro, torej je zelo hitro priletelo tudi nad Slovenijo. Slovenska vojska je pravočasno obvestila tako Madžarsko kot Italijo, vendar je čas, ko je letelo nad Slovenijo tako kratek in ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrijci potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov ali Madžarov. Letalo je nato varno pristalo v Nemčiji," je za 24ur.com dejal poklovnik Fedja Vraničar, predstavnik za odnose z javnostmi Slovenske vojske.

Koda za izredne razmere poslana pomotoma

Nemčija je v zrak poslala dva lovca eurofighter, ki sta priletela iz bližnjega oporišča in letalo spremljala do pristanka. Boeing 737 je varno pristal na nürnberškem letališču ob 12.16.

Nemška policija je ob pristanku pregledala letalo, uro kasneje pa sporočila, da nevarnosti ni, zato so lahko potniki zapustili letalo.

Po podatkih Command Reporting Centra v Italiji je imelo malteško letalo transponder nastavljen na kodo 7500, kar pomeni ugrabitev.
Po podatkih Command Reporting Centra v Italiji je imelo malteško letalo transponder nastavljen na kodo 7500, kar pomeni ugrabitev.
FOTO: AP

Letalska družba Corendon Airlines je v izjavi za javnost zapisala, da je letalo kodo za nevarnost poslalo pomotoma. Po navedbah družbe se je to zgodilo zaradi okvare radijskega komunikacijskega sistema. Dodali so še, da potniki in posadka v nobenem trenutku niso bili v nevarnosti.

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letalo Hrvaška Slovenija Slovenska vojska koda izredne razmere

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KOMENTARJI12

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Animal_Pump
13. 10. 2026 17.47
Spet se bo nabijalo, da Slovenija nima spodobnih vojaških letal. Da jih pa slučajno nabavi...bo pa kruljenje...kaj to potrebujemo...sama navlaka..itd. Že znano. Nikol nič prav.
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0 0
BroNo1
13. 10. 2026 17.47
Zakaj v slo ni bilo potrebe?! Zato, ker jih nimamo….logično kot pasulj. Bi jih z rokam podil!
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+1
1 0
OPUSDEI
13. 10. 2026 17.44
PILATUSE V ZRAK, NAMESTO DA NABIJAO NAD POČKOM.,.,.,.,
Odgovori
0 0
Petarda10
13. 10. 2026 17.44
ma vi ste neumni kaksen clanek
Odgovori
0 0
bronco60
13. 10. 2026 17.42
Ameri bi ga sklatili.
Odgovori
+1
1 0
bik123
13. 10. 2026 17.40
baje so hoteli holobe poslati v zrak ampak so v karigadorju
Odgovori
+1
1 0
Pajki
13. 10. 2026 17.34
In s čem bi ga mi spremljali? S pogledi?
Odgovori
+6
6 0
Teleport
13. 10. 2026 17.38
Z air trakorjem
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+6
6 0
Animal_Pump
13. 10. 2026 17.41
Je omenjeno...al Italjani..al pa Madžari...vendar so naši rekli, da ni potrebe po aktiviranju.
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+1
1 0
bandit1
13. 10. 2026 17.34
Polkovnik z nedokončano OŠ.???????
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+3
3 0
Betuul
13. 10. 2026 17.33
Take stvari so strogo v varovanju države in meja! Nebi smele kar take v sredstva javnega obveščanja
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+1
2 1
Dr Dre
13. 10. 2026 17.31
Letalo je spet reši Vodovodar iz ukradene države
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+5
5 0
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