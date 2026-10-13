Vse države aktivirale lovce, za Slovenijo pa "ni bilo potrebe"

Malteško potniško letalo družbe Corendon Airlines je letelo na poti Grčija–Nemčija, ko je v hrvaškem zračnem prostoru svojo identifikacijsko štirimestno kodo, ki jo posadka prejme ob začetku leta, spremenilo v 7500 – kar pomeni ugrabitev oziroma nezakonito vmešavanje v delovanje letala. Poleg tega kontrola zračnega prometa ni uspela vzpostaviti radijske zveze s pilotom. Združeni center za zračne operacije v Torrejónu je letalo označil za potencialno grožnjo.

Republika Hrvaška je ob tem v zrak poslala lovsko letalo Rafale. "V okviru nadzora in varovanja lastnega zračnega prostora (tako imenovani Air Policing) je hrvaško lovsko letalo Rafale danes ob 11.02 nad območjem Korenice prestreglo malteško potniško letalo Boeing," so sporočili iz Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške (MORH). "Pilot je letalo vizualno identificiral in vzpostavil radijsko zvezo. Ob 11.18 je lovec opravil patruljni polet na območju med Reko in Delnicami ter pospremil malteško letalo iz hrvaškega zračnega prostora. Civilno letalo je v slovenski zračni prostor vstopilo ob 11.20," so dodali.

Alarm je bil sprožen, potem ko je letalo oddalo signal o ugrabitvi. Iz varnostnih razlogov so sprožili postopke v primeru izrednih razmer. Hrvaški lovec je v okviru Natove misije za varovanje zračnega prostora izvedel nujno prestrezanje malteškega potniškega letala. FOTO: Bobo

Ter še, da je zračna operacija stekla na podlagi ukaza Združenega centra za zračne operacije v Torrejónu (CAOC Torrejón) – da hrvaški Rafale vzleti in izvede nalogo prestrezanja ter vizualne identifikacije malteškega letala.

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Letalo je nato ob 11.20 vstopilo v slovenski zračni prostor. "Letalo je javljalo ugrabitev in Kontrola zračnega prometa Slovenije ga je zaznavala že na območju Zadra. Letelo je na višini 11.000 metrov in s hitrostjo 700 kilometrov na uro, torej je zelo hitro priletelo tudi nad Slovenijo. Slovenska vojska je pravočasno obvestila tako Madžarsko kot Italijo, vendar je čas, ko je letelo nad Slovenijo tako kratek in ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrijci potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov ali Madžarov. Letalo je nato varno pristalo v Nemčiji," je za 24ur.com dejal poklovnik Fedja Vraničar, predstavnik za odnose z javnostmi Slovenske vojske.

Koda za izredne razmere poslana pomotoma

Nemčija je v zrak poslala dva lovca eurofighter, ki sta priletela iz bližnjega oporišča in letalo spremljala do pristanka. Boeing 737 je varno pristal na nürnberškem letališču ob 12.16. Nemška policija je ob pristanku pregledala letalo, uro kasneje pa sporočila, da nevarnosti ni, zato so lahko potniki zapustili letalo.

Po podatkih Command Reporting Centra v Italiji je imelo malteško letalo transponder nastavljen na kodo 7500, kar pomeni ugrabitev. FOTO: AP