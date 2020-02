Kako je Jakič prišel do 24.000 evrov vredne pogodbe na kohezijskem ministrstvu?

Decembra je mesto ministrice za kohezijo prevzela Angelika Mlinar, in Roman Jakič, predsednik sveta stranke je kmalu zatem postal ministričin svetovalec. 24.397,56 evrov vredno podgodbo je podpisal za svetovanje o agendi 2030, ki so jo leta 2015 sprejeli Združeni narodi, njena vsebina pa je zajeta na dolgem seznamu ciljev in zavez.

Se moramo Slovenci s takšnim delovanjem politikov res sprijazniti, ali bi bilo potrebno očiščenje slovenskega političnega prostora, ki bi na površje prineslo ministre drugačnega kova, ki na podpise takšnih pogodb ne bi niti pomislili oziroma pristajali. Poslance, ki svojega vpliva ne bi zlorabljali in ki bi na prvo mesto res postavili interese ljudstva, oziroma davkoplačevalcev, ki jih predstavljajo v parlamentu. Je to res utopija ali gremo lahko še nižje?

Kako bi poimenovali podpis pogodbe z določenim podjetnikom, ki ga je med svojim obiskom Onkološkega inštituta predlagal poslanec LMŠ Jože Lenart ? Seveda vam bo minisitrica Angelika Mlinar dejala, da je to normalno, da so pač potrebovali torvstne storitve, tako kot na onkološkem inštitutu. Pa je to res?

Predhodnik Mlinarjeve Iztok Purič je te dni izstopil iz stranke SAB. "Zelo težko komentiram, ampak agenda ZN 2030 iz leta 2015 je vsebinsko zelo zanimiva in prav preseneča me, da se je našel junak, ki to agendo po vsebini obvladuje in res prav z občudovanjem to rešitev pozdravljam," danes Purič, veliko bolj odkrito kot takrat, ko je zapuščal mesto kohezijskega ministra, pripoveduje o strankarskem kadrovanju.

"Tisto, kar vse skozi poudarjam je, da so zelo prisrčni, kot ljudje zelo v redu, strankarski pač, strokovno pa podhranjeni in brez izkušenj, to pa je tisto, kar onemogoča normalno delo in ključno, rezultate."

Jakič: Mlinarjeva me je k sodelovanju povabila zaradi specifičnih znanj

"Ti pa so na odgovornih funkcijah, kakršna je ministrska, ključni. Vsaj morali bi biti,"pravi. "Še večji problem je to, da so sodelavci s slabo voljo, nejevoljo, še huje ogorčnejem spremljali, kajti nekdo, ki 15 do 20 let dela na posameznem področju, je strokovnjak, ima kompetence in potem ga nekdo s ceste pride učit in vodit stvari, ki so njim jasne, tako imenovanim šefom pa niti približno ne."