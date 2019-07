Mama 21-letne Julije, ki si je odrezala roko: Abramovih žrtev je še več

Novinarka Sveta Živa Salobir se je pogovarjala z Moniko Adlešič, mamo 21-letne Julije, ki je četrtega januarja zaradi zavarovalniške goljufije ostala brez roke. Mineva že peti mesec, odkar se starši mladega dekleta vsak ponedeljek odpeljeta na Ig, da bi v priporu videla svojo hčer, ki pa ju noče sprejeti.

Monika Adlešič, mama 21-letne Julije Adlešič, ki je trenutno v priporu zaradi sodelovanja v zavarovalniški goljufiji, ki je odmevala po vsej državi, se je odločila spregovoriti o primeru svoje hčerke. Na Adlešiče se namreč obračajo starši, katerih otroci so, prav tako kot Julija, postali žrtve manipulacije. Julija na Igu sprejme le sestrico in bratca "Odpravimo se kot celotna družina, v upanju, da tudi naju z možem sprejme, ker ni večjega veselja, kot da objameš svojega otroka nazaj, zato upava vsak ponedeljek, kdaj se bo to zgodilo. Zaenkrat pa pač sprejme sestrico in bratca," pove Julijina mati. Z možem sta prepričana, da ju hči ne želi sprejeti, ker je preko pisem v vsakodnevnih stikih s Sebastienom Abramovom. Njena mama si želi, da bi se ta komunikacija prekinila ali da bi jo vsaj nadzorovali. "Zdi se mi, da so pisma kot neke vrste dokaz, da se vidi, kaj mora Julija govoriti, za čem mora stati in trditi določene zadeve," je zaskrbljena Adlešičeva. 21-letnica je v priporu že peti mesec, saj je osumljenka v primeru zavarovalniške goljufije. Pa bi se to lahko spremenilo, je Julija v resnici žrtev? "Ja, seveda," zatrdi njena mama, "če bi ona povedala, kako je bilo v resnici, celotno zgodbo, bi bila zaznana kot žrtev, definitivno. Ampak dokler trdi nasprotno in je pod tako močnim vplivom njega, se bojim, da bo prav tako obsojena." Ker je Julija polnoletna, ne dobiva uradnih informacij o poteku predkazenskega postopka.

Julija svojih staršev v priporu ne želi sprejeti. FOTO: Svet

V kontaktu naj bi bila tudi s starši Sare Veber – spomnimo, gre za Abramovo dekle, ki jo je ustrelil v dnevni sobi. Abramov, takrat še Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki se naj bi zgodila, medtem ko je čistil puško. Štiri leta po dogodku so celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili, okrožni sodnik pa je na predlog tožilstva zanj odredil enomesečni pripor. Pripor, ki miruje, saj je Abramov že priprt zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo. Sojenje v primeru Sare Veber se naj bi nadaljevalo oktobra, medtem ko naj bi primer zavarovalniške goljufije na sodišču stekel že v septembru, pove Adlešičeva. Julijina mama: Abramovih žrtev je še več Po zagotovilih Julijine mame je Abramovih žrtev še več. "Tudi z eno punco sem vzpostavila kontakt, saj je želela povedati svojo zgodbo in me opozoriti na njega – sicer žal prepozno. Je povedala, kako manipulativno, kako prepričljivo je vplival na njo. Prepričal jo je, da je dejansko zanj celo kradla denar in zlatnino, samo da bi mu pomagala, sama pa je zapadla v globoke dolgove. Na to jo je lastna mati zelo opozarjala, ampak je bila tisti trenutek njena največja sovražnica," o še eni žalostni zgodbi pripoveduje Adlešičeva, ki se je v tej vlogi sedaj znašla sama, brez načina, da bi hčeri pokazala pot iz slepe ulice. Abramov je postopoma in zelo počasi postal Julijin svet, pove mama, tega sploh niso predvideli. "Počasi je začela zavračati stike sošolk, prijateljic, ukinila je Facebook, tudi z drugimi sorodniki je prekinila stike," pripoveduje, kako se je vse začelo. Ko je dopolnila 19 let, se je odselila in prekinila stike tudi z najožjo družino.

Abramov ti zleze pod kožo, je povedala Julijina mama. FOTO: Kanal A

Vse njegove žrtve so bile mlada, lepa dekleta, tudi pri vseh puncah je začel z enako zgodbo – predstavljal se je kot zelo uspešen in premožen kriminalist. "Prva informacija, ki jo je podal, je bila, da ima zelo veliko plačo," pove Adlešičeva in doda, da se jim je zdelo nerealno, da se predstaviš s takimi besedami. "Drugače pa je deloval zelo vljuden, prijazen in zelo, zelo spoštljiv. Res ti nekako skoraj zleze pod kožo," o Abramovi očarljivosti pove mama. Po nekaj časa je Julija začela družino prositi za denar. Šlo je za vedno večje vsote, ki naj bi jih pravzaprav zahteval Abramov. Ko sta njeno prošnjo zavrnila, se je od staršev začela odmikati. "Pri njemu sva opazila sumljiva dogajanja. Ponujal nam je laptope, telefone in televizorje za smešno nizko ceno," o trenutku, ko so začeli že utripati rdeči alarmi, pove Julijina mama. Hčerko sta opozarjala in jo želela zavarovati pred Abramovom, a je takrat bil njegov vpliv že prevelik. Glede odrezane roke Julija menda še vedno vztraja – šlo je za nesrečo. Roka se naj bi dobro celila Družina se je dokopala do neuradnih podatkov o poteku zdravljenja Julijine roke, ki se naj bi dobro celila – te informacije so izjemno veseli, pove mama. Spomnimo, marca je v javnost prišla tudi informacija, da si je 21-letnica po vrnitvi iz bolnišnice roko tiščala v zmrzovalnik, da reimplantacija ne bi bila uspešna.

O poskusu zavarovalniške goljufije smo prvič poročali marca letos. FOTO: POP TV