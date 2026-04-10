Mama mu išče ženo, on pa izgublja živce - predstava, ki je osvojila regijo, prihaja v Slovenijo

Odigral jo bo 14. aprila v Pionirskem domu v Ljubljani ter 15. aprila v Celjskem domu v Celju .

In tukaj se zgodi tisti trenutek, ko gledalci nehote začnejo prepoznavati sami sebe - v odnosih, v dialogih in v tistih majhnih, vsakdanjih situacijah, ki jih vsi poznamo, pa si jih redko priznamo na glas.

V središču zgodbe je moški v štiridesetih, ki skuša svoje življenje spraviti v red - ali pa vsaj ustvariti vtis, da mu to uspeva. In ravno ko se zdi, da bi mu mogoče celo uspelo, se v zgodbo vključi njegova mama. Z najboljšimi nameni, seveda - a brez kančka zadržanosti. Iskanje idealne partnerke se hitro spremeni v niz vedno bolj neprijetnih, absurdnih in hkrati neustavljivo smešnih situacij.

Predstava občinstvo osvaja s svojo neposrednostjo, iskrenostjo in situacijami, ki so presenetljivo blizu vsakdanjemu življenju.

Predstava na duhovit, a prizemljen način odpira teme, ki so nam vsem še kako blizu: pričakovanja družine, pritiski okolice, nerodni zmenki, strah pred samoto in tista večna potreba, da bi "končno imeli vse urejeno". Humor tukaj ne temelji na hitrih poantah, temveč na prepoznavnih situacijah, ki pogosto zadenejo ravno prav - in zato delujejo.

"Idem putem pa zagrlim drvo" je predstava, ki je skozi leta zgradila močan odnos z občinstvom in redno polni dvorane po regiji. Prav v tem je njen čar - v preprostosti, iskrenosti in občutku, da na odru gledamo nekaj, kar nam je zelo blizu.

Gostovanji v Ljubljani in Celju sta del spomladanske turneje, s katero Milošević nadaljuje uspešno pot te predstave ter jo prvič v letošnjem letu ponovno prinaša tudi slovenskemu občinstvu.

Vstopnice za obe predstavi so na voljo v sistemu Entrio in na pooblaščenih prodajnih mestih.





