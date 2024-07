Mama napadenega učenca: Rane se počasi celijo

Sredi junija, tik pred poletnimi počitnicami, je 14-letni učenec po dolgem času prišel v šolo in napadel devetošolca, ki je pristal v bolnišnici. Utrpel je modrice, otekline, napadalec mu je prebil čelo, poškodoval ličnico. Po napadu je za nas spregovorila pretresena mama. "On je prišel, moj sin je sedel pri mizi in se ni mogel niti braniti. In ko je želel vstati, ga je od zadaj udaril v glavo in moj sin je padel in si razbil glavo. Ima več kot pol čela prerezanega oz. počenega," je takrat pojasnila.

Policija je v zvezi z nasilnim dogodkom na OŠ Velika Dolina na pristjno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper dva mladoletnika. Osumljena sta kaznivega dejanja nasilništva, eden pa tudi neupravičenega slikovnega snemanja.

Prejem kazenske ovadbe so potrdili tudi na tožilstvu v Krškem, ravnateljica OŠ Velika Dolina Anja Zevnik pa dodaja, da je iz medijev izvedela da gre za dve osebi.

"Po zaključku vsega tega je zagotovo potreben nek sklep, sestanek in potem dogovor, kako nadaljevati naprej, kako ukrepati, kaj poostriti in kako delovati naprej da bo šolo še vedno prostr nekega varnega in prijetnega okolja za vse deležnike, najbolj pa seveda za učence in otroke," je dejala.

Da napadalec ni deloval sam, je Policija ugotovila tudi s pomočjo posnetka napada, objavljenega na omrežju Tiktok. Sprva se je v primeru problematiziralo etnično pripadnost napadalca, a po neuradnih informacijah drugi mladoletnik, ki je pretep snemal, naj ne bi bil Rom.