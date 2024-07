Mama naše zlate olimpijke: 'Česar se Andreja loti, to ji bo uspelo'

A seveda do takega dosežka ni Andreja prišla brez korenitega odrekanja, kar je potrdila tudi njena mama. "Najprej je iz Kopra šla v šolo v Ljubljani, prav zato, da bo tam imela boljše treninge in priprave."

V Kopru je pustila tudi vse svoje prijatelje, in kljub temu, da je v Ljubljani spoznala nove, ni imela prav veliko časa za njih. "Prijatelji so šli na izlet, ona je šla na trening, prijatelji so šli na dopust ona pa na priprave," je pojasnila Irena. "Bilo je ogromno odrekanja, to vemo vsi, ki imamo doma športnike."

In kot pove njena mama, je imela Andreja že kot otrok poseben karakter, bila je "multipraktik". "Česar se loti, to ji bo uspelo, ker je tudi malce trmasta."