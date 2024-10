'Mama si, ne glede na to, kako je otrok nastal'

Pri nas ima vsak šesti par težave z zanositvijo. V primeru neplodnosti ženske, je edini način zanositve oploditev z biomedicinsko pomočjo z darovano jajčno celico. Jajčeca ustrezne anonimne darovalke tako oplodijo s partnerjevimi semenčicami, zarodek pa prenesejo v maternico prejemnice darovane celice. In takšna je tudi zgodba mlade mamice Pie, ki je pred tremi leti s pomočjo darovane jajčne celice dobila sinčka. Kljub napovedim zdravnikov, da najverjetneje nikoli ne bo spontano zanosila, pa se je dve leti pozneje zgodilo ravno to veliko presenečenje in prišla je še hčerka.