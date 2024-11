Srednješolec zaradi nikotinske vrečke dobil epileptični napad

Kar naenkrat se je iz njegove sobe zaslišal ropot. Tako trenutke, ko je najstniški sin, srednješolec, doživel epileptični napad opisuje mama, ki zaradi sina želi ostati anonimna. Kot pripoveduje, je odprla vrata in on je bil na tleh, doživljal je epileptični napad. Trajal je več minut, potekal je klasično, celo telo so stresali krči, od tega je bil ropot in pena na ustih, nezavest, grozen pogled ... Potem je poklicala na urgenco.

Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kasnejše preiskave pa niso potrdile, da bi imel sin tudi sicer epilepsijo. Najstnik je povedal, da je tik pred napadom uporabil nikotinsko vrečko. Ta doza je bila primerljiva s 40 najmočnejšimi cigaretami, ki so na našem trgu.

Znano je, da predvsem tako imenovane elektronske cigarete, torej cigarete, v katerih se segreva nikotin, lahko privedejo do epileptičnega napada.

Helena Koprivnikar iz NIJZ pojasnjuje: "To je pravzaprav povzročeno preko vnosa nikotina, ker te naprave in tudi drugi nikotinski izdelki, lahko izpostavijo posameznika zelo visokim vsebnostim nikotina in lahko pride do tega."

Glede dolgoročnih posledic je že veliko znanega o tobačnih fugah, ki lahko povzročajo raka v ustni votlini, prebavilih in pa sladkorno bolezen tipa 2, našteva. Manj je znanega o novih nikotinskih vračkah, ki imajo nikotin v obliki soli, kar zagotavlja hitro in visoko sproščanje nikotina. Kratkoročno pa lahko povzročijo: visok krvni tlak, razbijanje srca, pospešeno bitje srca, bruhanje, poleg tega se lahko pojavijo spremembe v ustni votlini.