Mama umrlega dečka že pozimi pustila v avtu, CSD ni ukrepal

Anonimna sokrajanka v zapisu, ki je že pred slabim mesecem zaokrožil po družbenem omrežju Instagram, pripoveduje, da je mama umrlega dečka že pozimi – marca, ko so še vztrajale temperature blizu ničle – pomanjkljivo oblečenega več kot eno uro pustila samega v avtomobilu. O dogodku je bila obveščena tudi Policija.

Na celjski policijski upravi so potrdili, da so velenjski policisti v začetku marca prejeli prijavo zaradi domnevnega zanemarjanja otroka. Opravili so razgovore z več osebami in sklenili, da elementov kaznivega dejanja ni bilo. Zadevo so zato prepustili pristojnemu centru za socialno delo.

Pa so tam opravili svoje delo? Prav ta incident naj bi bil namreč v središču notranje revizije, ki so jo sprožili na CSD Savinjsko-Šaleška. Delo tamkajšnjih socialnih delavcev bo pod drobnogled vzela tudi socialna inšpekcija.

"Tisto, kar bomo mi preverjali, je, ali je ta center razpolagal s konkretnimi informacijami, na podlagi katerih bi morali nekaj narediti ali ne," pravi direktor inšpekcije Peter Stefanovski.