Mama že od decembra išče otroka, oče, ki ju je odpeljal, v priporu

Mama predšolskih dečka in deklice, ki je zgodbo predstavila nekaterim medijem, je povedala, da je njen nekdanji partner imel v Švici, kjer je bivala z otrokoma, uradno izdano dovoljenje za stik z otrokoma osem ur na teden.

Na tej podlagi je 5. decembra otroka pri mami prevzel spremljevalec, ki je bil v Švici določen za to, da med staršema ni prihajalo do stika, in otroka odpeljal do očeta. Ko bi se morali vrniti, pa je spremljevalec mami povedal, da mu je oče otrok poslal sporočilo, da otrok ne bo dal nazaj.

Mama je primer prijavila policiji, po nekaj dneh pa so v Švico prejeli informacijo, da se je oče zglasil na centru za socialno delo v Zagorju ob Savi. Tam naj bi bivši partner že novembra začel postopek za predodelitev skrbništva njemu, še prej je otrokoma po maminih navedbah dal izdelati tudi nove osebne dokumente. Medtem se je sredi januarja prek mobilne aplikacije slišala z nekdanjim partnerjem in otrokoma.

Primer je prijavila tudi slovenski policiji. Kot so po poročanju Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so policisti skupaj s pripadniki specialne enote policije v soboto na območju Zagorja ob Savi prijeli osumljenca, za katerega je obstajala možnost, da je oborožen in nevaren.

Osumljeni se je prijetju upiral, med hišnimi preiskavami na več naslovih osumljenega pa so policisti osumljenemu med drugim zasegli pištolo, naboje in prepovedano konopljo.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, odvzema mladoletne osebe in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so osumljenega privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so navedli na ljubljanski policijski upravi.

Mama otrok je na slovensko sodišče vložila tudi zahtevek na podlagi haaške konvencije za vrnitev mednarodno ugrabljenih otrok. Sodišče ji je ugodilo in izdalo odločbo. "Ker jih ni prostovoljno izročil, se je začel postopek izvršbe za odvzem teh otrok, pri čemer pa je trenutno največji problem, ker je po naših podatkih otroke skril neznano kam," je ob tem za RTVS pojasnil odvetnik mame otrok.