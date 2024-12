Mami, ki na Goriškem razveseljujeta vse otroke

Prazniki bi morali biti za vse otroke veseli in nasmejani, kljub temu, da so morda bolni, v bolnišnici ali da si njihovi starši ne morejo privoščiti izletov ali daril. Takšno razmišljanje povezuje dve mami na Goriškem, ki vsaka na svoj način razveseljujeta otroke v pred-prazničnem času. Prva že 13 let obdaruje otroke v šempetrski bolnišnici, druga pa s čudovito okrasitvijo domačega doma in darili, ki jih otrokom deli božiček, osrečuje otroke in njihove starše.