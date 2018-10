Mami s štiriletnikom odrekli nujno pomoč

Štiriletnega Matjaža iz Nazarij je v torek, 28. avgusta, med igro v usta pičila žuželka. Mati Mojca Žlebnik je sina takoj odpeljala v najbližji zdravstveni dom v Nazarje, kjer je pričakovala takojšnje ukrepanje. Otrok je namreč grozljivo jokal. Toda v zdravstvenem domu jo je čakal "hladen tuš". Namesto da bi otroka pregledal zdravnik, je medicinska sestra mamo in sina napotila v zdravstveni dom v 20 minut oddaljeni Gornji Grad, čeprav je bil otrok že vidno otečen in šibak, piše časnik Večer.

"Medicinska sestra je sedela za računalnikom in mi dvakrat povedala, naj obiščem dežurnega zdravnika," je mama pojasnila za Večer. Čeprav je Žlebnikova prosila, naj sina pregleda zdravnik, ki je bil takrat v službi v ZD Nazarje, je sestra presodila, da to ni potrebno. Štiriletnik tako v prvih najbolj kritičnih trenutkih do zdravnika ni prišel. Izkazalo se je namreč, da ga je pičil sršen.

Po zavrnitvi se je mati počutila povsem nemočno, z otrokom sama ni upala v avto, zato je ustavila sosedo, ki ju je zapeljala do naslednjega ZD v Gornjem Gradu. Med potjo je o sinovem stanju obvestila osebje ZD Gornji Grad, da so se lahko na njun prihod pripravili. Otroku so takoj vbrizgali zdravila in ga z reševalnim vozilom odpeljali do celjske urgence, kjer so ga oskrbeli in tudi ugotovili, da ga je pičil sršen.

Kot je pojasnila mama za Večer, do danes družina ni prejela odgovora ali opravičila za neprimeren odziv medicinske sestre iz ZD Nazarje. Na podoben odnos naj bi v istem ZD naletela že v preteklosti, ko je tja prišla z drugim sinom, ki je imel visoko vročino in so ga komaj zbudili, je pojasnila.

Na ZD Nazarje dogodka niso želeli komentirati, saj je direktorica Darja Es dejala, da ne pozna vseh podrobnosti. "V popoldanskem času se v službo nujne medicinske pomoči vključujejo tudi koncesionarji po zakonu, in tako je bila 28. 8. 2018 za nujno medicinsko pomoč po razporedu razpisana ambulanta v Gornjem Gradu," je pojasnila organizacijo dela.

Esova je za Večerše pojasnila, da ni prijela nobene pritožbe in da z dogodkom ni bila seznanjena. Napovedala pa je, da bo sprožila interni nadzor.

Nam je pa mama danes povedala, da so jo povabili na sestanek v ZD Nazarje, na katerem naj bi poleg direktorice sodelovala tudi medicinska sestra in zdravnik, ki sta bila tisti dan v službi.

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da morajo vsi izvajalci zdravstvenega varstva nuditi osnovne postopke ob nujnih stanjih. Pojasnili so nam, da so za dogodek izvedeli iz medijev. "Na podlagi novinarskega vprašanja smo ZD Nazarje pozvali, da nam posreduje informacije o omenjenem primeru. Kot nam je znano, bo ZD Nazarje izvedel interni strokovni nadzor. Prijavo incidenta oziroma neljubega dogodka lahko vloži vsakdo: pacient, javni zdravstveni zavod," so še pojasnili na ministrstvu.