Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

'Mami so me iztrgali iz naročja in jo odpeljali. Nikoli več je nisem videl'

Celje, 22. 09. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
16

V Celju se 80 let od konca druge svetovne vojne spominjajo tudi kot obdobja, ki ga je v lokalnem okolju zaznamovala usoda otrok, zaprtih v povojnem mladinskem taborišču na Petričku. Ob tej priložnosti so predstavniki celjske občine ob cesti na Griček v Liscah odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička.

V Celju so odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička.
V Celju so odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička. FOTO: Mestna občina Celje

Kot je na današnji slovesnosti povedal celjski župan Matija Kovač, so dogodkom pred osmimi desetletji namenili trajno obeležje, pa ne zato, da bi užalostili, ampak zato, ker je prav, da se vsem trpečim in umrlim poklonijo na primeren način.

"Prav je tudi, da po osmih desetletjih od konca druge svetovne vojne odpremo tudi katero izmed poglavij, na katere kot skupnost ne moremo biti ponosni, in da se od njih na tak način morda poslovimo. Prav je, da se te zgodbe pripovedujejo, da so ljudje o njih seznanjeni, da znajo ravnati danes in razmišljati, kako živeti jutri," je dejal Kovač.

Spomnil je, da je bila v preteklosti poleg danes odkrite table postavljena tabla v podobnem formatu tudi na slovenskem pokopališču pod Golovcem v Celju in pa ob spominskem parku Teharje.

Ob 80. obletnici druge svetovne vojne so danes na Petričku pri Celju odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička.
Ob 80. obletnici druge svetovne vojne so danes na Petričku pri Celju odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička. FOTO: Mestna občina Celje

Mamo odpeljali, nikoli več je ni videl

Slovesnosti se je udeležil tudi eden od otrok s Petrička Franci Kindlhofer, ki je z navzočimi delil spomine in razmišljanja o dogodkih pred 80 leti. Zadovoljen je, da so po 35 letih samostojne Slovenije danes postavili obeležje. Zdi se mu prav, da bo vsak, ko bo šel mimo table, videl, da je potem, ko je nemški okupator zapustil Slovenijo in se je Evropa veselila svobode, v Sloveniji tragedija trajala še naprej, je dejal.

Spomnil se je 14. avgusta leta 1945, ko je k njegovi družini na Hudinjo pri Celju na dvorišče pripeljal črn avtomobil. Njegova mati je takrat ravno pripravljala kosilo. Ukazali so ji, naj spakira najnujnejše stvari, nato pa sta jih dva moška vse skupaj odpeljala proti Celju.

"Avto se je ustavil tukaj nekje pri Petričku. Sestro, staro devet let, in brata, starega šest let, so posadili v gozd na tla. Jaz sem bil star dve leti in pol, zato me je mama obdržala pri sebi, a so me potem iztrgali mami in me porinili med brata in sestro, avto z mamo pa je odpeljal in je nismo nikoli več videli," se spominja Kindlhofer.

Pod Petričkom so danes odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička. "Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne se s trajnim obeležjem spominjamo tudi krute usode otrok, ki so bili zaprti v tamkajšnjem mladinskem taborišču. Ne, ker bi želeli užalostiti, temveč ker si vsi trpeči in umrli zaslužijo naše spoštovanje," ob tem sporočajo s celjske občine.
Pod Petričkom so danes odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička. "Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne se s trajnim obeležjem spominjamo tudi krute usode otrok, ki so bili zaprti v tamkajšnjem mladinskem taborišču. Ne, ker bi želeli užalostiti, temveč ker si vsi trpeči in umrli zaslužijo naše spoštovanje," ob tem sporočajo s celjske občine. FOTO: Mestna občina Celje

V dvorani Malega Uniona v Celju bo danes ob 18. uri projekcija dokumentarnega celovečernega filma Mirana Zupaniča Otroci s Petrička, posnetega leta 2007. Dogajanje na Petričku je v knjigi z naslovom Ukradeno otroštvo opisal tudi Ivan Ott.

V soboto celjska občina pripravlja akademijo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitvi ukradenih otrok. Govornik bo prvi predsednik republike Slovenije Milan Kučan.

Mestna občina Celje: "V želji, da bi si vedno skupaj prizadevali za spoštljiv spomin, spoštovanje, mir in spravo ter bili pri tem dober zgled prihodnjim generacijam."
Mestna občina Celje: "V želji, da bi si vedno skupaj prizadevali za spoštljiv spomin, spoštovanje, mir in spravo ter bili pri tem dober zgled prihodnjim generacijam." FOTO: Mestna občina Celje

Povojne komunistične oblasti so junija 1945 približno 600 otrok ločile od staršev, ki so bili zaprti ali likvidirani v taborišču Teharje pri Celju, ter jih nastanile v otroško taborišče Petriček pri Celju. Starše so v mnogih primerih brez sojenja ustrelili ali drugače ubili.

Zbrane sta nagovorila župan Matija Kovač in nekdanji taboriščnik s Petrička Franci Kindlhofer, ki je bil zaprt pri dveh letih in pol skupaj z bratom in sestro.
Zbrane sta nagovorila župan Matija Kovač in nekdanji taboriščnik s Petrička Franci Kindlhofer, ki je bil zaprt pri dveh letih in pol skupaj z bratom in sestro. FOTO: Gregor Katič

Otrokom s Petrička so poskušali vsiliti novo identiteto z različnimi prevzgojnimi ukrepi – čuvaji oziroma skrbniki so jih izolirali od njihove pretekle identitete, družine in vere.

Otroci s Petrička informacijska tabla Celje otroci
Naslednji članek

Predsednica s pozivom za novega predsednika KPK in njegovega namestnika

Naslednji članek

Med spustom po skalni grapi ji je zdrsnilo, padla je v globino in umrla

SORODNI ČLANKI

Evropski parlament potrdil resolucijo o povojnih pobojih v Sloveniji

Slovenija bo Hrvaški predala posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev

Politiki menijo, da družbena volja za dostojen pokop žrtev obstaja

Pri Brežicah izkopali posmrtne ostanke pobitih po drugi svetovni vojni

'Kakor da žrtve, ki so padle na 'nepravi strani', ne smejo imeti mesta za dostojen pokop'

Najboljši 'Otroci s Petrička'

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
22. 09. 2025 16.59
Žalostna zgodba ja,o teh otrocih s Petričkega nič krivi in dolžni ostali brez staršev.ko bi vsaj vedeli kje so starši pokopani,da bi jim kakšno svečko prižgali
ODGOVORI
0 0
Ici
22. 09. 2025 16.54
-1
Slovenski komunisti, mislim na te, po letu 1991, ne bodo nikoli priznali svojih MIRNODOBSKIH ZLOČINOV in se zanje vsaj opravičili. Če že sodno preganjati nočejo svojih očetov, stricev in dedov.
ODGOVORI
0 1
Victoria13
22. 09. 2025 16.53
+3
Dejmo se ukvarjat s sedanjostjo, bomo imeli dela čez glavo....
ODGOVORI
3 0
Misika1967
22. 09. 2025 16.52
+1
V Ormozu v samostanu je vodnjak,tam so nasli ogromno otroskih okostij. Nune so skrbele za otroke.
ODGOVORI
2 1
_endrug
22. 09. 2025 16.53
+1
Svoje otroke...
ODGOVORI
1 0
_endrug
22. 09. 2025 16.52
+1
V Franciji se o pobojih njihovih izdajalcev, ki so sodelovali s Hitlerjem, nič več ne piše. Že desetletja ne.
ODGOVORI
1 0
Castrum
22. 09. 2025 16.45
+2
Komunistični teror
ODGOVORI
4 2
Ales Ciril
22. 09. 2025 16.44
+2
Vse v imenu rdeče zvezde? Upam, da bodo v SD obsodili ta gnusna dejanja, glede na to, da so baje 'ponosni nasledniki' komunistične stranke?
ODGOVORI
4 2
wsharky
22. 09. 2025 16.41
+2
a Janša bo prišel?
ODGOVORI
3 1
bandit1
22. 09. 2025 16.28
+0
Sedaj pa nomestne matere novodobne prodajajo svoje otroke bogatašem.
ODGOVORI
3 3
CelyCely
22. 09. 2025 16.19
+3
Potem se pa folku kolca po takem sistemu. Lahko se ti edino, če si neupravičeno profitiral od kraje otrok ali dojenčkov in podobnega.
ODGOVORI
8 5
galeon
22. 09. 2025 16.17
-8
Pa koga to briga. In zaradi tako mislečih smo še vedno v Jugi in zgodovini. In dokler bo tako, ne bo nobenega napredka.
ODGOVORI
6 14
Smuuki
22. 09. 2025 16.20
+6
Ko bo tvoj otrok iztrgan materi iz rok, mučen in umorjen boš povsem drugega mnenja. Zdaj si pa ohol hopštapler
ODGOVORI
11 5
galeon
22. 09. 2025 16.31
-1
Če rabiš dudo in pamperske samo povej.
ODGOVORI
3 4
Smuuki
22. 09. 2025 16.41
+2
Od tebe ne bo nič. Vse kar imaš za življenje ti je dano. Ker nič ne ustvariš ne moreš ničesar dati.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256