Množičen umik formul za dojenčke: 'Skrbi me, kaj bo v prihodnje'

Klavdija Bezjak, mamica dvomesečnega dojenčka Staša, ki ga zaradi zdravstvenih razlogov hrani z mlečnim pripravkom, se je znašla v stiski. Skrbi jo varnost formule, ki je edina, ki njenemu sinu ustreza, saj se v zadnjem času vrstijo odpoklici posameznih serij zaradi morebitne nevarne sestave.

"Zelo me skrbi, da ne bi prišlo do česa hujšega, celo smrtnega slučaja, kot sem tudi sama opazila. Zaradi te sestave, ki je sporna," pove Bezjakova. Doda, da ima doma zalogo formule v različnih pakiranjih: 800-gramska, 400-gramska in dve po 2000 gramov. "Zaenkrat datumi še niso sporni, a upam, da tako tudi ostane, čeprav sem v dvomih," priznava.

Kot pojasnjuje pediatrinja Vlasta Kunaver iz Zdravstvenega doma Kamnik, so nekatere formule v proizvodnem procesu prišle v stik z bakterijo Bacillus cereus. "Problem je eden izmed toksinov te bakterije," opozarja. Prav ta toksin, cereulid, je razlog za odpoklice posameznih serij mlečnih pripravkov, ki se skoraj vsakodnevno pojavljajo na seznamih umikov s trga.

"V obvestilih o odpoklicih so na voljo vse relevantne informacije. Pomembno je poudariti, da je predmet odpoklica vedno le točno določen izdelek oziroma serija in rok uporabe, ki je naveden v odpoklicu. Staršem zato svetujemo, da redno spremljajo našo spletno stran," pojasnjuje Andreja Mojškrc iz Zdravstvenega inšpektorata.