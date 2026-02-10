Naslovnica
Slovenija

Množičen umik formul za dojenčke: 'Skrbi me, kaj bo v prihodnje'

Ljubljana, 10. 02. 2026 20.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Formula za dojenčke

Množičen umik različnih mlečnih pripravkov za nadomestno dojenje poteka tudi v Sloveniji. S trgovskih polic med drugim umikajo izdelke Aptamil. Razlog za odpoklic je možna prisotnost toksina. Starši, ki imajo doma zaloge mlečnih pripravkov, so zaskrbljeni. Ker so odpoklici vsak dan novi, si, kot pravijo, ne upajo uporabljati niti pripravkov, ki niso sporni.

Klavdija Bezjak, mamica dvomesečnega dojenčka Staša, ki ga zaradi zdravstvenih razlogov hrani z mlečnim pripravkom, se je znašla v stiski. Skrbi jo varnost formule, ki je edina, ki njenemu sinu ustreza, saj se v zadnjem času vrstijo odpoklici posameznih serij zaradi morebitne nevarne sestave.

"Zelo me skrbi, da ne bi prišlo do česa hujšega, celo smrtnega slučaja, kot sem tudi sama opazila. Zaradi te sestave, ki je sporna," pove Bezjakova. Doda, da ima doma zalogo formule v različnih pakiranjih: 800-gramska, 400-gramska in dve po 2000 gramov. "Zaenkrat datumi še niso sporni, a upam, da tako tudi ostane, čeprav sem v dvomih," priznava.

Kot pojasnjuje pediatrinja Vlasta Kunaver iz Zdravstvenega doma Kamnik, so nekatere formule v proizvodnem procesu prišle v stik z bakterijo Bacillus cereus. "Problem je eden izmed toksinov te bakterije," opozarja. Prav ta toksin, cereulid, je razlog za odpoklice posameznih serij mlečnih pripravkov, ki se skoraj vsakodnevno pojavljajo na seznamih umikov s trga.

"V obvestilih o odpoklicih so na voljo vse relevantne informacije. Pomembno je poudariti, da je predmet odpoklica vedno le točno določen izdelek oziroma serija in rok uporabe, ki je naveden v odpoklicu. Staršem zato svetujemo, da redno spremljajo našo spletno stran," pojasnjuje Andreja Mojškrc iz Zdravstvenega inšpektorata.

Urška Blaznik iz NIJZja opozarja, da je stanje lahko nevarno, saj je povezano z bruhanjem in drisko pri dojenčkih. A prepoznavanje zastrupitve ni vedno enostavno. 

"Starši nas pogosto vprašajo, kako naj sploh vedo, saj njihov otrok odvaja blato tudi šestkrat na dan," pravi pediatrinja Kunaverjeva. Driska, bruhanje in slabost so pogosti simptomi tudi drugih bolezni. "Staršem svetujemo, naj kot drisko presojajo stanje, ko je odvajanje bistveno pogostejše kot običajno in ko je konsistenca blata precej bolj redka," razlaga.

Mali Staš je imel pred nekaj tedni težave, ki jih mama takrat še ni povezovala s hrano. K sreči ga niso huje izčrpale, a skrb ostaja. "To je vsakodnevna skrb. Vsak dan res ne morem klicati v lekarno. Skrbi me, kaj bo v prihodnje," pravi Bezjakova.

Pediatri zato starše, ki imajo doma zaloge mlečnih pripravkov in pri otroku opažajo znake prebavnih težav, pozivajo, naj čim prej poiščejo zdravniško pomoč. Zdravnik bo lahko presodil, ali je otrok ogrožen ali ne.

