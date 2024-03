Če si del kraljeve družine, podpišeš pogodbo z javnostjo

Vmes so se sicer pojavile družinske fotografije, ki pa so javnost še dodatno razburile, saj je šlo po mnenju strokovnjakov za nerodno popravljene fotografije. Fotografije, ki naj bi pomirile, so takrat odprle nove fronte skrbi in vprašanj. Zakaj nima poročnega in zaročnega prstana? Odgovor si seveda kaj hitro lahko našel, če si se malo poglobil v neštete analize in "analize". Menda, da je težko fotošopirati prste oziroma roke nasploh.

Kasneje se je Kate zaradi nerodne poprave fotografij tudi javno opravičila. Princesa, ki je v resnici zelo dobra fotografinja, je prevzela krivdo, kar pa je bilo še slabše, kot če bi bila še naprej tiho. Bolje bi bilo, če bi se držala načela pokojne kraljice Elizabete II., "never complain, never explain", torej, nikoli se ne pritožuj, nikoli ne pojasnjuj. Tudi Elizabeta je včasih, redko sicer, narobe ocenila utrip javnosti, na primer ob smrti princese Diane, ko je bila na začetku, po svoji navadi tiho, zaradi ogorčenja javnosti pa je potem vendarle smrt princese pospremila z nagovorom.

Princesa Catherine je obraz moderne monarhije. Vedno je bila slika zdravja, športnica, igrala je tenis s teniškimi zvezdnicami in zvezdniki, je pokroviteljica angleškega ragbija in tako naprej. Prej je javnost tudi natančno, vsaj na videz vedela, če je bilo kaj narobe, ko so jo denimo med vsemi nosečnostmi mučile hude slabosti, da je pristala celo v bolnišnici. Razumljivo je, da si je tokrat želela več zasebnosti. Lakota javnosti pa je neusmiljena in tudi nekako pravičniška. Javnost meni, da ima do novic, vseh novic, posebno pravico.

In seveda so hlastanja in zahteve po razkrivanju osebnih, intimnih stvari, lahko ponižujoči in težki. Princesa je bila v trenutku, ko so se že skoraj vsi norčevali iz nje, njeno odsotnost pripisovali moževi nezvestobi, ločitvi in kar je še bilo teorij, v resnici hudo bolna.