Manca Špik slavila zmago v napeti bitki med znanimi Slovenci

A je bila Manca Špik tudi neoporečna v kvizu – resnica ali laž, kjer so znani Slovenci, med njimi Arnej Ivkovič, Klemen Bunderla, Gašper Rifelj in Karin Putrih, dokazovali svoje znanje o vzdrževanju pravilne ustne higiene? O tem je odločal prav poseben gost finalnega dogodka dr. dentalne medicine Lovro Iskra.

Če si Philipsove finalno plesno-pevske bitke še niste uspeli ogledati, si jo oglejte s klikom TUKAJ .

Finalni spektakel izpod 'peresa' sledilcev znanih Slovencev

Philipsova najnovejša zobna ščetka Sonicare 9900 Prestige, ki se ponaša z napredno tehnologijo Sense IQ, je povsem očarala znane Slovence. Da bi prikazali njeno neverjetno moč prilagajanja, so se brez obotavljanj pogumno lotili plesno-pevskih izzivov z enim in edinim ciljem – razglasiti ultimativnega zmagovalca vseh prilagajanj. Ker odločitev ni bila lahka, so jim na pomoč priskočili njihovi zvesti sledilci – ti so jim pravzaprav pomagali pri dveh odločitvah – izbiri finalistov Philipsovega finalnega plesno-pevskega dvoboja in skladb, na kateri se bo finalni par pomeril. Zahtevna in odgovorna naloga, ki so jo odlično izpeljali, pa je pomembno vplivala na potek zaključnega dogodka.

Na podlagi skrbno preštetih glasov sta si zmago preteklih izzivov prilagajanja, ki ste si jih gledalci lahko ogledali na njihovih in Philipsovem IG profilu, priborili pevka Manca Špik in plesalka Ana Vodišek. V poslednjem izzivu prilagajanja pa se je bolje odrezala Manca Špik ter si tako prislužila laskavi naziv ultimativne zmagovalke Philipsovih plesno-pevskih dvobojev.

Nagrajeni so bili tudi sledilci, saj so izmed vseh, ki so prispevali svoj glas in komentar, izžrebali šest srečnežev, ki so se v nadaljnjem žrebu potegovali za najnaprednejšo sonično električno zobno ščetko Philips Sonicare 9900 Prestige.