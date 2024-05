Na ljubljanskih Žalah se je množica ljudi poslovila od Mance Košir. Novinarke, profesorice, pisateljice in aktivistke. Pogreba so se večinoma udeležili v svetlih barvah, tako kot si je sama zaželela. Tudi to je bilo eno od sporočil njenega izjemno bogatega življenja. Življenja, v katerem je ves čas bogatila tudi druge.