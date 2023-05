Mandarič gradi hotel v Kopru, na zemlji, zaradi katere se je pravdal z Matozom

Milan Mandarič želi v Kopru zgraditi nov hotel in to na klifu nad novo plažo pri Žusterni, na zemljišču, zaradi katerega je bil v sporu z odvetnikom Francijem Matozom. Kako velik bi bil hotel na pečini, kdaj bi bil zgrajen in koliko denarja naj bi stal, Mandarič še ne razkriva. So pa na občini dejali, da so projektu naklonjeni, ker v mestu primanjkuje hotelov, čeprav je na isti lokaciji predvideno tudi dvigalo za povezavo Markovca z mestom.