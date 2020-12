Nekaj deset ton mandarin bodo podarili

Kljub slabši letini bodo velike količine mandarin iz doline Neretve letos proizvajalci pustili kar zgniti. Zaradi slabše kakovosti so jih odkupni centri namreč nehali sprejemati. Mnogi so že zaprli vrata. A vseeno bo nekaj deset ton neretvanskih mandarin končalo v rokah tistih, ki si jih ne morejo kupiti. Ker kmetje in zadruge z viški nimajo kam, bodo mandarine podarili bolnišnicam in pomoči potrebnim družinam v vukovarski županiji.

