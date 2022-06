Mandatno-volilna komisija DZ podprla imenovanje Cvikla in Ahčinove

Mandatno-volilna komisija DZ je podprla Milana M. Cvikla kot kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije in Jano Ahčin kot kandidatko za predsednico Računskega sodišča. Imenovanju Cvikla so nasprotovali poslanci SDS, poudarili so, da gre za politično kadrovanje, zaradi česar Cvikl svojega dela ne bo mogel opravljati neodvisno.

V skladu s postopkom je DZ imenovanje Milana M. Cvikla za viceguvernerja predlagal predsednik republike Borut Pahor, potem ko je po posvetovanjih s poslanskimi skupinami presodil, da bi na glasovanju utegnil dobiti zadostno podporo. Generalna sekretarka v Uradu predsednika republike Nataša Kovač je na seji dejala, da je Cvikl odličen strokovnjak, z dolgoletnimi izkušnjami na področju centralnega bančništva, zato Pahor meni, da je primeren kandidat.

icon-expand Milan M. Cvikl FOTO: Bobo

V razpravi so se oglasili poslanci SDS. Jože Tanko je spomnil, da je bil Cvikl v nekem obdobju predsednik preiskovalne komisije v zadevi Patria. "Kandidat, ki je tako intenzivno sodeloval pri deformiranju nekega preiskovalnega postopka pač ne izpolnjuje kriterijev, da se ga predlaga za viceguvernerja," je dejal. Ker so za mesto viceguvernerja kandidature oddali štirje kandidati in Cvikla ni bilo med njimi, poslanec SDS Tomaž Lisec meni, da se je zgodilo brutalno politično kadrovanje. Žan Mahnič pa je dejal, da bo Cvikl imenovan, ker je član stranke SD. "Ne gre za nekoga, ki bi lahko deloval neodvisno, ki bi dal prednost interesom državljanov in javnim financam, ampak bo sledil le temu, kar bo narekovala vladajoča politika," meni Mahnič. Komisija je sicer Cvikla podprla z 10 glasovi za in petimi proti. Mandatno-volilna komisija ga bo tako DZ predlagala v imenovanje.

Mandatno-volilna komisija je glasovala tudi o Pahorjevem predlogu, da se za predsednico računskega sodišča imenuje Jano Ahčin. Nataša Kovač je povedala, da je po Pahorjevem mnenju primerna kandidatka, saj je strokovnjakinja na področju javnih financ in dobro pozna tudi druga področja, ki so pomembna za delo predsednice računskega sodišča. V razpravi ni sodeloval nihče. Komisija je Ahčinovo podprla z 11 glasovi za in dvema proti in bo DZ predlagala njeno imenovanje.

icon-expand Jana Ahčin FOTO: Bobo