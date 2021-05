31. obletnico dela praznuje Manevrska struktura narodne zaščite. Organizacija, ki je Slovenijo pripravila na obrambo svoje samostojnosti. Dogodka so se spomnili v Narodni galeriji. Kot je dejal slavnosti govornik Igor Bavčar, so bili to posamezniki, ki so si drznili upreti na videz nepremagljivemu nasprotniku.

icon-expand