Manifest norim ženskam

V svojem nekaj desetletij dolgem življenju sem absolutno prevečkrat slišala, da sem nora. Tako so mi pravili moški in ženske. Moški najbrž zato, ker sem s konkretnimi učinki svoje norosti s silo (kar je bil nemara zgolj še dodaten vzrok in potrditev diagnoze; sila je kakopak rezervirana za moške) vstopila v njihove svete prostore. Ali pa s silo norosti govorila in razmišljala, počela in ustvarjala tako, kot je to, po naravnem redu, dovoljeno le njim? Tako, kot da bi imela dejansko pravico do lastnega mnenja in tako, kot da bi lahko temu svetu celo kaj dobrega prispevala. Za noro so me pogosto oklicale tudi ženske. Ker so one že prej videle, vedele in se bale, kakšno življenje bi mi preostalo, če postanem nora. Nora ženska.

icon-expand Ženske FOTO: Adobe Stock

Odkar je v stari Grčiji zaživela ideja, da v ženskem telesu blodi maternica (gr. hystera), ki ženskam povzroča takšne in drugačne duševne ter fizične težave, je histerija lahko enostavno postala poenotena z ženskim spolom. Vse čarovnice, ki so jih lovili in sežigali stoletja pozneje, so tako pred tem obtožili še nestabilnosti in povzročanja vsesplošne nevarnosti, s čimer najbrž nadaljujejo sodobne nore čarovnice danes. Še nekaj stoletij pozneje uspe veliki met medicinske in psihoanalitične patologizacije ženskega čustvovanja, ko je spolno pogojena diagnoza histerije omogočila še spolno pogojeno zdravljenje tega stanja – z vibratorji in drugimi tovrstnimi terapijami. Je mogoče ugotovljena kakšna podobnost z diagnosticiranjem pomanjkanja, ki naj bi ga čutile sodobne histeričarke? Danes si nora takoj in vsakič, kadar jasno in glasno ne nastopaš v vlogah svojega stereotipa. Kadar se ta meja prestopi, si za kazen in v poduk označena za noro. Kakšna točno pa si takrat, kadar si nora? Izražaš lastno voljo, strukturiraš svoje misli, reflektiraš svoja občutja, se odločaš sama zase? Se ne strinjaš ali celo ugovarjaš moškemu? Kakšnim ženskam je v naši družbi dovoljeno posedovati natančno katero obliko moči? In kako pravimo tem ženskam? Če nisi pasivna in emocionalna, si, po tej enostavni logiki sklepanja, kar agresivna. Agresivna, nora ženska. Kako bi naš politični cirkus s pridruženim spletnim razsodiščem anonimiziranega komentariata reagiral na obči protest žensk v Sloveniji, na nekaj podobnega tistemu torej, kar se je pred tedni zgodilo na Islandiji, ko je na deset tisoče žensk realiziralo svojo (politično) moč in protestiralo proti plačni vrzeli? Kako bi jih poimenovali? S kakšnimi taktikami in strategijami bi jih skušali udomačiti v normalo?

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Kako močno pristen in vseprisoten je strah pred posledicami ženske norosti, nam je vnovič pokazala nedavna normalnost, ki smo jo le dočakali še v naši provinci, ki tudi drugače, zelo uspešno, sicer v skoraj vsakem dnevu, najde priložnost za izvajanje (vsaj) simbolnega nasilja nad ženskami. Zdaj še na trgih te naše države redno molijo predvsem mladi fantje in moški. Zakaj slednji, če pa je Slovenija ena izmed najbolj naprednih držav na področju zagotavljanja enakosti spolov? Še več, velika nevarnost bojda obstaja, da bodo feministke vsak čas kar ukinile spole in uničile vse lepo, kar ti tradicionalna (travmirana) slovenska družina lahko da. Mladi fantje in moški bodo pač prihodnji voditelji. Tako so zapisali.

icon-expand Ana Pavič FOTO: Iva Marc