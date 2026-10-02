Manifestirate bogastvo? Poskusite raje to!

Za investiranje ne potrebujete na tisoče evrov - začnete lahko že s 30 evri mesečno. Kaj pa lahko skozi čas naredi nekoliko višji, a še vedno dosegljiv znesek? Poglejmo konkreten primer.





Investiranje v vzajemne sklade Prihranki na bančnem računu Pričakovani letni donos / obrestna mera 5 % 1 % Čas varčevanja 10 let 10 let Mesečni znesek investiranja 100 € 100 €



Investiranje v vzajemne sklade Prihranki na bančnem računu Privarčevani znesek 15.499 €* 12.623 €*

* Predvidena obrestna mera in pričakovani letni donos. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti.

Če bi deset let vsak mesec investirali 100 evrov in dosegali povprečni 5-odstotni letni donos, bi imeli približno 15.499 evrov. Če bi enak znesek varčevali na bančnem računu ob predpostavljeni 1-odstotni obrestni meri, pa približno 12.623 evrov.

Skoraj 2.900 evrov razlike, čeprav smo v obeh primerih namenili enak znesek. Pri investiranju lahko namreč donos ustvarja tudi že ustvarjeni donos. Ja, govorimo o obrestno-obrestnem računu. Tistem, ob katerem ste se v šoli spraševali: "Pa kdaj bom to rabil?" No, zdaj.