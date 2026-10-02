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Manifestirate bogastvo? Poskusite raje to!

Ljubljana, 02. 10. 2026 14.38 pred 12 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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"Začel bom investirati, ko bom več zaslužil." "Najprej moram poznati vse finančne izraze." "S 100 evri na mesec tako ali tako ne morem narediti veliko." Investiranje še vedno spremlja kup prepričanj, zaradi katerih prvi korak najraje prestavimo na jutri. A pri investiranju je ravno čas eden pomembnejših delov enačbe.

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"Za investiranje rabim več MIO na mesec." Če verjameš.

Za investiranje ne potrebujete na tisoče evrov - začnete lahko že s 30 evri mesečno. Kaj pa lahko skozi čas naredi nekoliko višji, a še vedno dosegljiv znesek? Poglejmo konkreten primer.



 		Investiranje v vzajemne skladePrihranki na bančnem računu
Pričakovani letni donos / obrestna mera5 %1 %
Čas varčevanja10 let10 let
Mesečni znesek investiranja100 €100 €


 		Investiranje v vzajemne skladePrihranki na bančnem računu
Privarčevani znesek15.499 €*12.623 €*

* Predvidena obrestna mera in pričakovani letni donos. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti.

Če bi deset let vsak mesec investirali 100 evrov in dosegali povprečni 5-odstotni letni donos, bi imeli približno 15.499 evrov. Če bi enak znesek varčevali na bančnem računu ob predpostavljeni 1-odstotni obrestni meri, pa približno 12.623 evrov.

Skoraj 2.900 evrov razlike, čeprav smo v obeh primerih namenili enak znesek. Pri investiranju lahko namreč donos ustvarja tudi že ustvarjeni donos. Ja, govorimo o obrestno-obrestnem računu. Tistem, ob katerem ste se v šoli spraševali: "Pa kdaj bom to rabil?" No, zdaj.

"Dovolj je, da imam denar na računu." Če verjameš.

Za kratkoročno rezervo so sredstva na bančnem računu smiselna. Dolgoročno pa je treba upoštevati tudi inflacijo. Če cene rastejo hitreje od obresti na prihranke, lahko z istim denarjem čez nekaj let kupimo manj, kar pomeni, da vaš denar izgublja vrednost.

"Investiranje je zapleteno." Če verjameš.

Za začetek ni treba poznati vseh finančnih izrazov ali vsak dan spremljati borze na treh monitorjih. Pri Triglav Investments lahko v vzajemne sklade investirate prek mobilne aplikacije, kjer tudi spremljate svoje naložbe. Če imate vprašanja, pa so vam na voljo njihovi finančni strokovnjaki.

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"Začel bom, ko bom imel več denarja, več znanja in popoln finančni načrt." Če verjameš.

Dovolj je, da začnete z zneskom, ki si ga lahko privoščite danes. Za lažji prvi korak novi vlagatelji pri Triglav Investments prejmejo še 30 evrov BONUSA za dober začetek.

Investiranje ni le za bogate. Investiranje je tudi zate. Ker verjameš.

Prvi korak je lahko preprost. Prenesite mobilno aplikacijo Triglav Investments in preverite, kako lahko začnete investirati ter pridobite 30 € bonusa za dober začetek.

* Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments d.o.o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: prospekt) z informacijami in ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani družbe (www.triglavinvestments.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Več o aplikaciji, vlaganju in akcijski ponudbi na www.triglavinvestments.si.


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