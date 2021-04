Manipulacija, visoki vložki in sram: Če bo to komurkoli pomagalo, je moj cilj dosežen

V času, ko je zaradi epidemije covida-19 gospodarstvo tako rekoč "na psu", vse več ljudi išče nove načine zaslužka. Prav zato se v tem času pojavlja še toliko več ponudb za "enostavno delo od doma, 1 do 2 uri na dan, z bajnimi možnostmi zaslužka". O podjetju bHIP smo že poročali, a kot kaže, se njihove manipulacije, tako nekdanji bHIP-ovci, še kar nadaljujejo. Razkrivamo številne neresnice, polresnice in celo njihova navodila za ustvarjanje lažnih Facebookovih profilov.

Mrežni marketing, kot ga poznamo danes, se je razvil že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot kaže, so podjetja, ki so razvijala sisteme mrežnega marketinga, hitro "zavohala" priložnost, v svoje lovke zvabila naivne, zaslužka željne posameznike, na koncu pa so ti sistemi za seboj tudi pri nas pustili – in še vedno puščajo – veliko poslovne in družbene škode posameznikom.

Če večina ve, kaj pomeni izraz "ponzijeva shema", in se ji izogiba, ob omembi mrežnega marketinga večini alarmi manj zvonijo. Ustanovitelji Herbalife, bHip, Amway in številni drugi so spoznali, da so bili glavni očitki o ustvarjanju ponzijevih in piramidnih sistemov, da manjka menjava blaga oziroma plačilo storitev. Zato so se pojavili psevdopiramidni sistemi, hibridi, med direktnimi prodajalci, ki delajo za komisijsko plačilo, in piramidami, kjer je možnost bajnega zaslužka odvisna od vašega vložka in trdega dela ljudi pod vami.

Govorili smo z nekdanjimi sodelavci bHIP-a, ki so želeli ostati anonimni. Za potrebe tega članka smo zato uporabili izmišljena imena, prava imena hranimo v uredništvu. Do nekaterih so pristopili prek klasičnih sporočil na družbenih omrežjih, druge so "ulovili" z anketami in meritvami, do ene izmed nekdanjih sodelavk,Nine, so v nakupovalnem središču pristopili celo osebno. "Ta način je bil malce drugačen od pristopa preko socialnih omrežij, zato nisem posumila, da gre za eno in isto podjetje," pravi in dodaja, da je sicer že velikokrat prejela sporočila na socialna omrežja. "Po približno 10 minutah sem popustila in pustila telefonsko številko,"je pojasnila. "Zgleda sem pri 24 letih na čase še vedno naivna," o vključitvi v piramidni sistem praviMojca. Čeprav že od nekdaj zaupa intuiciji, jo je tokrat, morda zaradi številnih manipulacijskih taktik, preslišala. "Občutek, da na dolgi rok nekaj ne bo v redu, sem preprosto ignorirala. Ravno to pa je razlog, da pišem sledeče vrstice. In v kolikor bodo zapisane besede prišle prav samo eni osebi, potem je moj cilj dosežen,"pravi. Naši sogovorniki sicer menijo, da je ljudi, ki so se opekli, še več, a jim javno izpostavitev preprečuje sram."Nerodno jim je priznati, da so jih, po domače povedano 'nategnili'," je dejala ena od sogovornic.

'Živijo, te lahko nekaj vprašam?' Zgodba se od tam za večino nadaljuje enako. Po prvi uvodni predstavitvi, kjer "ne izveš popolnoma nič", kot se spominja tudiAna, sledi predavanje, za katerega morajo potencialni "uslužbenci" plačati 10 evrov."Saj nimaš kaj zgubiti, to je tri kavice,"so jih prepričevali v nakup. "Šel sem na prvi webinar, potem na drugega, potem pa še tretjega, če sem že plačal," je dejal komaj polnoletni Peter. Podjetje bHIP je v njegovem primeru celo počakalo pol leta, preden so začeli sodelovati, da je dopolnil 18 let. "Govori so bili zelo motivacijski. Opisovali so današnji sistem, da delaš 45 let, potem pa si na minimalni pokojnini, češ, a je to sploh življenje," pravi Ana in dodaja, da so poudarjali, da je "treba živeti svoje sanje". Kot pravijo sogovorniki, so se, ko gledajo za nazaj, odgovorni zelo spretno izmikali kakršnim koli vprašanjem in preusmerjali njihovo pozornost. Po uvodnih predavanjih, kjer o podjetju še kar ne veš prav dosti, te postavijo pred "odlično" ponudbo.

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Pogodba z veliko drobnega tiska Posameznike prepričajo, da je najboljša izbira nakup tako imenovanega "pro paketa", ki znaša 1800 evrov. Bolj natančno 1815 evrov, vendar je za dodatnih 15 evrov večina sogovornikov izvedela šele na licu mesta, ko so morali znesek poravnati. V paketu dobiš različne izdelke, kot so proteinski napitki in čokolade, nizkokalorične pijače in kozmetični izdelki. Te izdelke naj bi nato kot distributerji prodajali, v prvi vrsti prijateljem in znancem. Poleg tega so jim, kot pravijo naši sogovorniki, predstavili "varovalko", in sicer pogodbo."Rekli so, da te ta pogodba zavaruje, da nič ne bo šlo narobe,"pravi Ana."Če ti ne uspe vsega prodati, bomo mi odkupili tvoje produkte,"je njihove besede povzel Peter. Skupaj z mentorjem so na hitro prebrali precej kratko pogodbo (priloženo spodaj), a kar so "pozabili" izpostaviti, je beseda "lahko". Če želijo, da podjetje nazaj odkupi njihove produkte, morajo najprej opraviti 150 ur dela, vloženega v sistem prodaje. Poleg tega morajo biti izdelki v prodajnem stanju, distributer pa se mora vsaj petkrat na mesec udeležiti večernih sestankov. A v pogodbo je vrinjena tudi beseda "lahko", kar pomeni, da čeprav je distributer opravil vse naštete obveznosti, podjetju ni treba odkupiti ničesar. In kot pravijo sogovorniki, je to tudi stalna praksa. Čeprav so pogodbo prebrali, so to zanko enostavno spregledali. "Ko imaš v rokah toliko denarja, si pod takim stresom, da sploh nisi z glavo pri stvari," pravi Ana.

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Številni, ki so želeli z delom prenehati, so se tako ušteli. Ana si je beležila ure, ki jih je namenila ustvarjanju profilov, prodaji izdelkov ter pisanju in klicanju potencialnih strank, a so ji sprva rekli, da je nemogoče, da je za to porabila 150 ur. Ko jih je s tem soočila, pa so ji rekli, da ne morejo upoštevati vsega in da bi oni za enako delo porabili veliko manj časa. Mentorica pa je na drugi strani vztrajala, da če bi res delala, bi prodala celoten "pro paket" in še več. Celo odgovorni šef ji je na začetku dajal lažno upanje, na koncu pa se zadeve vseeno ni dalo rešiti. Ena do dve uri na dan pa sta se po besedah naših sogovornikov hitro spremenili v šest do osem ur, poleg tega so jim veliko časa vzeli obvezni "motivacijski sestanki". Tudi "motivacijski" sestanki so bili pravzaprav manipulacija, ugotavljajo sogovorniki. Na sestankih so jih namreč prepričevali, da bodo, če bodo nadaljevali z delom, obogateli."Kazali so nam fotografije in posnetke potovanj in dragih avtomobilov," pravijo. Če bi dosegli dovolj "točk", ki jih nabirajo s prodajo izdelkov in pridobivanjem svojih članov, bi se tudi sami lahko udeležili "VIP-dogodkov", ki se odvijajo predvsem v tujini. Peter je, ko je po dobrem mesecu ugotovil, da delo ni takšno, kot so ga predstavili, tudi sam kontaktiral ljudi, ki so nehali z bHIP-om."Rekli so mi, da imajo doma še skoraj cel paket. Ena punca ima doma pakete v vrednosti 3000 evrov, ki se jih ne more znebiti. Nobenemu niso upoštevali pogodbe," je pojasnil. Razložil je, da tudi njemu niso upoštevali vseh vloženih ur dela, pač pa le tiste, kjer je dejansko nekaj prodal. Kmalu za tem sta ga klicala tako mentorica kot šef in mu dejala, da ne sme kontaktirati ostalih bHIP-ovcev.

'Vsaka dva dni nekaj objavi in ne prehitevaj korakov' "Delo" zajema prodajo prej omenjenih izdelkov, pa tudi iskanje in pridobivanje novih članov. Podjetje ima v ta namen skrbno zasnovane in dobro pripravljene scenarije in navodila. Med drugim izvajajo tudi meritve, ki jih po rešeni anketi ljudem predstavijo kot darilo."Z osebo, ki jo pokličeš, greš čez njegov dan, vidiš, kaj narobe dela in mu ponudiš produkte," pravi Peter. "Noben od nas ni dejansko prehranski svetovalec. Pogledali smo dvourni webinar in poslali so nam neke zapiske," je dodal. Nove člane rekrutirajo iz osebnega profila ali pa si ustvarijo lažnega, za kar je podjetje pripravilo konkretna navodila. "Rekli so mi, naj grem na Facebook Moscow Globe, kjer so javno dostopni ruski profili, poiščem privlačno punco in si naložim njene fotografije," je pojasnila Ana in dodala, da so jim svetovali, naj bo profil videti tako, kot da so uspešni. "Storyji iz restavracij, lepih potovanj. Tako daš občutek, da si uspešen," je dodala.

icon-expand bHIP navodilo za ustvarjanje lažnih profilov FOTO: osebni arhiv

Kot je razvidno iz zgornjega dokumenta, naj bi posameznik ustvaril nov elektronski naslov, nato pa Facebookov profil, na katerem naj bi nato vsak dan dodal in sprejel nove prijatelje, vsak drugi dan pa še "naključno" sliko na časovnico. "Vsaka dva dni nekaj objavi in ne prehitevaj korakov," so jim še naročili. Vnaprej pripravljena skripta: Tega ne delam nikoli, ampak bom naredil/-a izjemo Kot večina podjetij, ki se ukvarjajo s telefonskim anketiranjem, ima tudi bHIP vnaprej pripravljeno skripto. Glede na navodila, ki smo jih prejeli v uredništvo, je jasno razvidno, da gre za zavajanje. Čeprav morebitnim bodočim sodelavcem rečejo, da gre za "ekskluzivno priložnost" in da bodo "preskočili vrsto 120 ljudi", pa tudi, da tega sicer "ne delajo nikoli", gre ironično za vnaprej pripravljeno besedilo, ki ga preberejo vsem oziroma ga želijo prebrati čim več potencialnim "žrtvam".

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Bodite pozorni na številne polresnice in manipulacije Poleg teh laži pa v svojem poslovanju uporabljajo tudi številne neresnice in polresnice, s katerimi zavajajo in manipulirajo s targetiranimi posamezniki. Ker so sogovorniki našteli toliko manipulacij in neresnic, smo jih našteli in opisali kar po alinejah. V kolikor opazite, da vas kdo v kakršen koli nakup ali "posel" skuša prepričati s takšnimi argumenti ali na takšen način, dvakrat razmislite, da se ne boste opekli. - Naročijo ti, da narediš seznam želja in ciljev, potem pa to izkoristijo "Na uvodnih sestankih ti naročijo, da si narediš seznam želja in ciljev, ki jih želiš doseči v življenju,"je povedala Ana.Ko je po nekaj časa nadrejenim povedala, da se ne vidi v tem delu, pa so jo zmanipulirali z lastnimi cilji."Ali si res pripravljena zavreči svoje sanje? Potem ne boš mogla pomagati staršem, ju poslati na potovanje," so ji govorili. "Pod nos mi je vrgel vse moje cilje in večkrat ponovil, da jih brez njihove pomoči ne bom mogla doseči," je pojasnila. - "Na vsa vprašanja odgovarjajo zelo splošno oziroma se jim izmikajo" Prav tako so sogovorniki opozorili, da so se predstavniki izmikali vprašanjem oziroma nanje odgovarjali zelo splošno. Ko so jih vprašali po podrobnostih, so na primer dejali le, da delo poteka na službenih platformah in zamenjali temo. Tudi, če so jih neposredno vprašali, če gre za podjetje bHIP, so dejali le, da tudi z njimi sodelujejo.

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

- "V času korone se je prodaja povečala" Več sogovornikov je dejalo, da so jim predstavniki podjetja dejali, da se je v času korone prodaja povečala. A kot je možno razbrati prav po pogovoru z njimi, so to, da se je prodaja povečala, govorili tudi v času pred korono. Pravzaprav bHIP trdi, da se je njihova prodaja "pravkar" povečala, že več let, če ne že od začetka obstoja. - Trdijo, da lahko za 1 do 2 uri dela na dan zaslužiš od 300 do 500 evrov Na začetku ti obljubljajo bajne zaslužke, pravijo namreč, da že za 1 do 2 uri dela na dan zaslužiš od 300 do 500 evrov. Kot pravijo sogovorniki, je to daleč od resnice. Če namreč vložiš 1800 evrov, moraš najprej štiri do šest mesecev delati, da si zgolj povrneš začetni vložek. - "Nihče ni povedal, da moraš vsak mesec nekaj plačevati" "Nihče ni povedal, da moraš vsak mesec nekaj plačevati, da ostaneš aktiven bHIP-ovec. Imeti moraš promet,"pravi Peter. Vsak mesec morajo "zaposleni" bHIP-ovci namreč plačati članarino, za katero jim ob včlanitvi ne povedo. Na začetku jim sicer članarine ni treba plačevati, čez nekaj časa pa se začnejo kopičiti novi stroški. Poleg tega pa morajo, če želijo ohraniti status "aktivnega prodajalca", vsak mesec naročati nove izdelke. Po besedah sogovornikov se tudi iz tega naslova nabere kar nekaj stroškov.