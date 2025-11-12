Predlog zakona: manj birokracije za slovenske vinogradnike in vinarje

Sprejem novega Zakona o vinu je nujen, saj je obstoječa zakonodaja iz leta 2006 zastarela in ne omogoča učinkovite implementacije evropske zakonodaje. Zakon je bil pred več kot desetletjem večkrat dopolnjen, a so se od tedaj pravila na evropski ravni bistveno spremenila, izhaja iz uvodnih pojasnil zakonskega predloga, ki je bil v torek objavljen na spletni strani E-demokracija.

Predlog zakona zajema vse ključne vidike pridelave grozdja, vina in drugih proizvodov vinske trte, ureja register pridelovalcev grozdja in vina, register o prejemu in izdaji, ureja tradicionalne izraze, aromatizirane vinske proizvode, postopek ocenjevanja vina, imenovanje nacionalnih organov za vinski sektor, organoleptično ocenjevanje vina, označevanje, izotopske analize, promet z vinom, nepoštene poslovne prakse ter nadzor in kazenske določbe.

"Predlog novega zakona uvaja digitalni register, ki bo vinogradnikom in vinarjem omogočal prijavo na razpise in različne oddaje poročil. Hkrati bo ustavil trend zaraščanja vinogradov in omogočil odkup vin takrat, ko pride do slabe letine," je ključne novosti danes povzel Arčon.

Podrobnosti zakonskega predloga sicer ni navedel, saj da bo to storila pristojna ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić prihodnji teden. Je pa kot pomembno izpostavil dejstvo, da je zakon nastal v sodelovanju z vinogradniki in vinarji, ukrepi so zato usklajeni.

Seji vlade v Vipavi, na kateri so poleg predloga Zakona o vinu sprejeli še sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti in obravnavali informacijo o podpisu pisma o nameri o začetku aktivnosti, da Univerza v Novi Gorici pridobi status javne univerze, bodo sledili ločeni obiski posameznih ministrov in predstavnikov vlade na terenu. Ob koncu obiska se bo vlada sestala z župani in gospodarstveniki v Novi Gorici.