V Slovenijo se vračajo iz Avstrije in Nemčije, največ novozaposlenih pa tujcev

"Prijavljanje novih brezposelnih oseb se je glede na predhodne zimske in jesenske mesece upočasnilo, hkrati pa se je ponovno več brezposelnih oseb zaposlilo," so zapisali v zavodu.

Na novo se je februarja prijavilo 4707 brezposelnih, 44,2 odstotka manj kot januarja in 0,6 odstotka več kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 1871 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, kar je 54,7 odstotka manj kot januarja in 4,5 odstotka manj kot februarja lani. Prijavilo se je tudi 1075 presežnih delavcev, 45 odstotkov manj na mesečni in šest odstotkov več na letni ravni. Med novoprijavljenimi je bilo še 48 brezposelnih zaradi stečajev (44,8 odstotka manj na mesečni in 46,7 odstotka manj na letni ravni) in 433 iskalcev prve zaposlitve (20 odstotkov manj na mesečni in 13,1 odstotka več na letni ravni).

Med brezposelnimi, ki so se februarja prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, v trgovini in na področju gradbeništva. Od 6577 brezposelnih oseb, ki jih je februarja zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 4734, kar je 31,7 odstotka več kot predhodni mesec in 0,6 odstotka več kot pred letom dni.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, zidarjev, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, natakarjev ter kuhinjskih pomočnikov.

V primerjavi z januarjem se je brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v murskosoboški (-7,2 odstotka), najmanj pa v ljubljanski (-1,9 odstotka). V primerjavi s februarjem lani pa se je brezposelnost povečala v območnih službah Kranj (+3,3 odstotka) in Maribor (+1,2 odstotka). V območni službi Ptuj je enaka kot pred letom, v ostalih območnih službah pa se je zmanjšala, najbolj v trboveljski (-12,1 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, so februarja zavodu sporočili 12.291 prostih delovnih mest, 6,3 odstotka manj kot januarja in 4,0 odstotka manj kot februarja lani. Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (815), čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah (674) ter za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (553).

V prvih dveh mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 49.213 brezposelnih oz. 2,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 13.137 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (5999 oz. 12,3 odstotka manj), sledili so presežni delavci in stečajniki (3165 oz. 1,0 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (974 oz. 1,4 odstotka več).

Iz evidence se je v dveh mesecih odjavilo skupaj 11.897 brezposelnih oseb, od teh 8329 zaradi zaposlitve, kar je 3,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2024.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunava zavod, je bila decembra lani 4,8 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot novembra in 0,1 odstotne točke manj kot decembra predlani.