Manj denarja za duhovnike: kršenje ustave ali odprava nezakonitega stanja?

Ob spreminjanju zakona o verski svobodi, ki je verskim uslužbencem nadomestilo za plačilo socialnih prispevkov znižal za 40 odstotkov, kljub temu da je zakonodajno pravna služba državnega zbora spremembo zakona ocenila za neustavno, so padale težke besede. S tem zakonom se krši mednarodno pravo, ustavo in zakon, očita opozicija. Gre le za odpravo nezakonitega stanja, ki ga je vzpostavila vlada Janeza Janše, vztraja koalicija. Do odločitve državnega zbora so kritični tudi predstavniki verskih skupnosti, ki so pri sprejemanju novele pogrešali dialog, spremembe pa da so jih negativno presenetile. V oddaji 24UR ZVEČER sta mnenja soočila pristojna ministrica Asta Vrečko in Gabriel Kavčič iz Slovenske škofovske konference.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:28 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Spreminjanje zakona o verski svobodi 09:34 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Aste Vrečko in Gabriela Kavčiča icon-chevron-left icon-chevron-right