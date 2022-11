Manj energije in višji izpusti, toda ...

Ne gre drugače. Glede na to, da trenutni sistem temelji na fosilnih virih energije, je vsaka ekonomska aktivnost povezana z določenimi izpusti. Enako velja za izgradnjo vetrnic, fotovoltaike, električnih avtomobilov in podobno. Končni cilj je razogljičenje ekonomije, ki jo lahko zagotovi le nizkogoljična energetska infrastruktura.

Čeprav bodo emisije, povezane z razogljičenjem, znatne, koristi razogljičenja še vedno močno odtehtajo posledice nedejavnosti. Hitreje kot se lahko gospodarstva razogljičijo in zmanjšajo porabo energije, tem bolje, so zapisali avtorji študije z naslovom 'Energijske zahteve in emisije ogljika za nizkoogljični energetski prehod' (Energy requirements and carbon emissions for a low-carbon energy transition). "Dobra novica je to, da lahko ostanemo znotraj mej Pariškega sporazuma, če se lotimo ambicioznega prehoda. Če se ga ne lotimo, kot je trenutno videti, bomo globalno segrevanje navili iz trenutnega stanja 1,2 stopinje na tri stopinje in več," pravi Aljoša Slameršak, magister klimatskih znanosti, okoljski ekonomist in raziskovalec na avtonomni univerzi v Barceloni.