Z medgeneracijskim sodelovanjem manj medvrstniškega nasilja

Enkrat na leto klopi slovenskega parlamenta zasedejo osnovnošolci. Na tako imenovanem otroškem parlamentu razpravljajo o stvareh, ki so pomembne tako zanje kot za vso družbo. Govorili so o temah, o katerih govori ves svet, denimo o nasilju med mladimi. Razpravljali so tudi o tem, kakšno izobraževanje potrebujemo, da bi bila prihodnost lepa. Idej, ki se jim splača prisluhniti, je bilo veliko.