Manj mest za počitniško varstvo otrok s posebnimi potrebami

V Društvu za kulturo inkluzije so pojasnili, da se na letošnji razpis po devetletnem izvajanju inkluzivnega počitniškega varstva in nevzdržnih normativnih in posledično finančnih razmerah ter ogromnemu organizacijskemu ter logističnemu zalogaju niso prijavili.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so se s predstavniki društva sestali še pred prazniki. Kot so pojasnili za STA, jim je društvo pred sestankom poslalo pisne predloge za okvirno povečano financiranje programa. V društvu so potrdili, da bodo dokončne predloge za spremembe pogojev podali do 7. maja. V kakšni meri bodo upoštevani, bodo najverjetneje videli v razpisu, ki sledi jeseni.

Na Molu so pojasnili, da predlogi društva sicer "močno presegajo zmožnosti katerekoli občine". Ocenili so, da je treba predloge za sistemske rešitve nasloviti na pristojna ministrstva s področja socialnih zadev in izobraževanja oziroma v parlament, kjer se določajo družbene prioritete in zagotavljajo finančna sredstva zanje.

Program inkluzivnega varstva se je pred desetimi leti začel z idejo, da naj bi se v skupino zdravih otrok vključevali tudi otroci s posebnimi potrebami. Praksa pa je pokazala, da se v to skupino vključujejo predvsem otroci s posebnimi potrebami in da narašča število otrok z večjimi primanjkljaji in motnjami, saj zanje počitniško varstvo izvajajo le v Društvu za kulturo inkluzije in Centru Janeza Levca Ljubljana, so zapisali na občini.

"Za izvajanje programa v letu 2027 bo zaradi tega treba razpisati ugodnejše normative za število strokovnih delavcev v skupini in zmanjšanje skupine, za kar bo treba pridobiti dodatna finančna sredstva," so navedli na Molu. Dodali so, da so bili razpisni pogoji za letos enaki, kot leto prej.

V Društvu za kulturo inkluzije so navedli, da za sodelovanje potrebujejo razumevanje položaja in razmer ter podporo, ki botrujejo inkluzivnemu počitniškemu varstvu, kjer otroci z različnimi posebnimi potrebami preživljajo počitnice skozi skupno igro in dejavnosti z normativnimi otroki.

Občina bo sicer letos financirala 14 programov varstva otrok, ki trajajo devet ur dnevno in vključujejo kosilo in dve malici. Zaradi zakonskih pravil ne morejo zagotoviti dodatnih programov zunaj razpisnega sistema. Staršem otrok s posebnimi potrebami svetujejo, da preverijo možnosti vključitve v obstoječe programe, tudi pri izvajalcih, ki niso specializirani, vendar v določenih primerih omogočajo vključevanje otrok s prilagoditvami.

Zaradi nastale situacije so se tudi dogovorili, da bo Center Janeza Levca Ljubljana letos v počitniško varstvo sprejel nekaj dodatnih otrok, so še pojasnili.