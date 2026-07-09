Nas bodo naši avtomobili odslej opazovali?

Namesto na cesto gledate v telefon? Morda mirite otroke na zadnjih sedežih? Ali ste se na dolgo vožnjo odpravili preutrujeni – zehate in zapirate oči?

Evropska unija je z julijem uvedla obvezne kamere v avtomobilih. Pozorno spremljajo voznikove oči in – v primeru, da ta predolgo gleda v telefon, navigacijo ali pokrajino – sprožijo opozorilo. Ta varnostni sistem, predvsem v novejših in dražjih avtomobilih, sicer ni novost, je pa od tega tedna dalje del obvezne opreme v vsakem novem avtomobilu na evropskem trgu.

"To ni klasična kamera, ki bi beležila ali snemala kakršnokoli dogajanje v vozilu, razen tega, da aktivno spremlja pozornost voznika. Sistem spremlja samo ali so oči odprte, kam je usmerjen pogled in pa koliko časa ni usmerjen tja, kamor bi moral biti," razlaga Jože Tršelič iz Agencije za varnost prometa (AVP).

Podatki se ne shranjujejo in so takoj po obdelavi izbrisani. Zato je strah, da bi kdo posegal v zasebnost voznikov, povsem odveč, poudarjajo na AVP. Nov sistem, pojasnjujejo, mora biti odslej vgrajen v vsakem novem, prvič registriranem vozilu. Izjema je le ena – omejeno število vozil iz zaloge.

"In seveda ni predvideno, da bi se kakršna koli vgradnja delala naknadno, za tiste avtomobile, ki so že v uporabi," pravi Tršelič.

Tako imenovan ADDW sistem je sicer del širše evropske strategije za varnejše ceste in vključuje še, denimo, izboljšano samodejno zaviranje v sili, ki bolje prepoznava pešce in kolesarje, pa denimo sistem za ohranjanje voznega pasu, znan tudi kot 'lane assist'. In tako imenovana črna skrinjica – ki pa, kot pojasnjuje Trčelič, ob primeru trka zabeleži določene podatke o stanju vozila pred in po trku. "V takem primeru bi iz tega sistema bilo zabeleženo samo to, da je bil voznik pred trkom na primer opozorjen."

In tudi podatki iz črne skrinjice so močno zastraženi, do njih s posebnimi orodji in z ustrezno licenco lahko dostopajo le policisti in sodni izvedenci.