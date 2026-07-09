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Slovenija

Nas bodo naši avtomobili odslej opazovali?

Ljubljana / Bruselj, 09. 07. 2026 19.52 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
Ema Čepon
Kamera v vozilu

Duhove med številnimi vozniki burijo nova evropska pravila, s katerimi kamere, ki spremljajo ali voznik res gleda na cesto, postajajo del obvezne opreme. Bomo z ukrepi prepolovili število prometnih nesreč, kot trdi Bruselj? Ali s tem tvegamo posege v zasebnost, kot skrbi številne voznike?

Namesto na cesto gledate v telefon? Morda mirite otroke na zadnjih sedežih? Ali ste se na dolgo vožnjo odpravili preutrujeni – zehate in zapirate oči?

Evropska unija je z julijem uvedla obvezne kamere v avtomobilih. Pozorno spremljajo voznikove oči in – v primeru, da ta predolgo gleda v telefon, navigacijo ali pokrajino – sprožijo opozorilo. Ta varnostni sistem, predvsem v novejših in dražjih avtomobilih, sicer ni novost, je pa od tega tedna dalje del obvezne opreme v vsakem novem avtomobilu na evropskem trgu.

"To ni klasična kamera, ki bi beležila ali snemala kakršnokoli dogajanje v vozilu, razen tega, da aktivno spremlja pozornost voznika. Sistem spremlja samo ali so oči odprte, kam je usmerjen pogled in pa koliko časa ni usmerjen tja, kamor bi moral biti," razlaga Jože Tršelič iz Agencije za varnost prometa (AVP).

Podatki se ne shranjujejo in so takoj po obdelavi izbrisani. Zato je strah, da bi kdo posegal v zasebnost voznikov, povsem odveč, poudarjajo na AVP. Nov sistem, pojasnjujejo, mora biti odslej vgrajen v vsakem novem, prvič registriranem vozilu. Izjema je le ena – omejeno število vozil iz zaloge.

"In seveda ni predvideno, da bi se kakršna koli vgradnja delala naknadno, za tiste avtomobile, ki so že v uporabi," pravi Tršelič.

Tako imenovan ADDW sistem je sicer del širše evropske strategije za varnejše ceste in vključuje še, denimo, izboljšano samodejno zaviranje v sili, ki bolje prepoznava pešce in kolesarje, pa denimo sistem za ohranjanje voznega pasu, znan tudi kot 'lane assist'. In tako imenovana črna skrinjica – ki pa, kot pojasnjuje Trčelič, ob primeru trka zabeleži določene podatke o stanju vozila pred in po trku. "V takem primeru bi iz tega sistema bilo zabeleženo samo to, da je bil voznik pred trkom na primer opozorjen."

In tudi podatki iz črne skrinjice so močno zastraženi, do njih s posebnimi orodji in z ustrezno licenco lahko dostopajo le policisti in sodni izvedenci.

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KOMENTARJI35

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09. 07. 2026 21.01
Fon v kirga bulite vas buli nazaj pa se sploh ne zavedate. Pa je prkloplen na net in kamere dostopne sistemu. V avtih ta sistem tece lokalno in neodvisno, zakon pa veleva da se ne sme snemati oz shrsnjevati in da je sistem locen on povezave. Pomisleki so butasti, nihce pa sicer ne ve kaj bo prinesla prihodnost
Odgovori
0 0
Golobji ples
09. 07. 2026 21.01
Eu naj raje poskrbi da ne propademo. Kitajci masovno uvažajo vozila po polovičnih cenah
Odgovori
0 0
Golobji ples
09. 07. 2026 20.57
Kr neki. Tresla se bo gora rodila se bo miš
Odgovori
0 0
Yoda
09. 07. 2026 20.57
Zavarovalnice si že manejo roke.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
09. 07. 2026 20.55
Prav.(ko opazujem ob cesti..vidim marsikaj"..kar ne spada za volan ali za na vsem skupno cesto
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
09. 07. 2026 20.55
Kaksne brezvezne.Kamer v novem avtu kolk hoces vkljucno s kamero o opazovanju kondicije šoferja za volanom
Odgovori
+0
1 1
enajstdvanajst1
09. 07. 2026 20.51
Po takem sistemu smo pa res od sedaj naprej čipirani.... opazovali nas bodo roboti in nam domov pošiljali račune
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+1
2 1
Uporabnik1842130
09. 07. 2026 20.48
Vedno bolj se mi zdi da je 1.9tdi bil ljudskega vrhunec avtomobilizma, od takrat je slo samo se navzdol
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+7
8 1
Chrome
09. 07. 2026 20.45
Sj ne da ima vsak telefon že po 5 kamer 🤣
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+3
4 1
tech
09. 07. 2026 20.39
Pa tem so se res skisali možgani. Jaz bom dal gor nalepko in bom rekel, da se je usedla muha gor in nisem opazil. Upam da ne bodo šli tako daleč in avto ne bo delal, če bo to sranje imelo okvaro.
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+1
4 3
MarkoJur
09. 07. 2026 20.35
Se pravi, se bo snemalo tudi osebe, ki vozijo v burki?
Odgovori
+3
5 2
Pravičnikk
09. 07. 2026 20.33
Danes to, čez nekaj časa spet kaj več, počasi nas bojo nadziral še v spalnicah a z enim namenom naše "varnosti". Dokler marod ne poči in počisti vse leve desne in vse na korito položajih nebo mir
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+3
6 3
Infiltrator
09. 07. 2026 20.31
Vse skupaj je ena laž ,da gre za varnost ,strmijo nad tem da bodo imeli ljudi pod kontrolo...
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+6
9 3
fljfo
09. 07. 2026 20.34
Saj če hočejo te imajo že zdaj...Sklepam, da imaš tudi ti pametni telefon...
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+5
7 2
Verus
09. 07. 2026 20.27
Pravilno! Sami SMO / STE si krivi za take zakone! Koliko vas bleji v telefon med vožnjo - Ženske, tipi v BMW za 100k bleji v telefon. To niste pri zdravi pameti več med vožnjo.
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+7
9 2
NeXadileC
09. 07. 2026 20.23
Nesreč bo gotovo več, le da bodo pisali, da jih je manj. Resnico bodo cenzurirali.
Odgovori
+0
6 6
NeXadileC
09. 07. 2026 20.23
Nesreč bo več, le da bodo pisali, da jih je manj. Resnico bodo cenzurirali.
Odgovori
-3
1 4
Brezimenski
09. 07. 2026 20.22
še eden izmed idiotizmov EU. V novih avtomobilih že itak piska vse, dejansko je voznik nervozen zaradi tega. Zadeve so nadležne. Razen v Tesla, kjer so zadeve porihtane veliko bolj. Za odobritev Tesline samodejne vožnje FSD, katera sama po sebi rešuje vse težave, pa EU potrebuje celo večnost.
Odgovori
+2
6 4
NeXadileC
09. 07. 2026 20.21
Ali bodo? Bodo, če bomo dovolili. V AmetikA tega že ima. Eni ženski se he avto kar sredi avtoceste ustavil in ne uboga. Panična in prestrašena ženska išče, zakaj. Na prijazovalniku piše, "Mi ne vidimo vaših oči.". Spet nas bodo prepričali, da je to za naše dobro,... in naših otrok.
Odgovori
+6
7 1
spam1
09. 07. 2026 20.32
Jp, tako kot so nam trobili, da so varnostni pasovi za naše dobro, v resnici so pa samo zato, da nas imajo privezane KOT PSE. Ane. Ane?
Odgovori
-4
0 4
Podlesničar
09. 07. 2026 20.20
Mam pod kozolcem še Golfa mk1, pa naj snemajo... 🤣
Odgovori
+10
10 0
followme
09. 07. 2026 20.24
Ne hvali dneva pred nocjo.....EU butli ze razmislajo kako bodo prepovedali stare kiste
Odgovori
+8
8 0
Podlesničar
09. 07. 2026 20.29
Mislim, da se za starodobnike ni za bat.
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+1
1 0
Uporabnik1874818
09. 07. 2026 20.19
se pravi, če po novem zaspim za volanom, odgovarjata za nastalo škodo, EU in proizvajalec avtomobila??
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+3
7 4
Yoda
09. 07. 2026 20.40
Če zaspiš za volanom ti zavarovanje na pokrije škode, če pa povzročiš verižno trčenje, pa boš kupil nove avtomobile tudi ostalim oškodovancem... zato ker bo tako rekla črna skrinjica, da si spal za volanom.
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+2
2 0
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